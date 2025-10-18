Douglas Costa podría llegar al América, pero a cambio debería dar SALIDA a una de sus máximas figuras

El Club América concretó el fichaje bomba de Allan Saint-Maximin en el mercado de pases de verano, pero otra figura mundial podría llegar a Coapa en el próximo libro de fichajes. Se trata de Douglas Costa, futbolista brasileño que supo brillar en Juventus y en Bayern Múnich, y que en la actualidad se encuentra sin equipo. El extremo fue ofrecido a las Águilas, pero su llegada podría significar la salida de un gran jugador.

Resulta que América cuenta con el cupo de jugadores extranjeros completo, por lo que deberá liberar una plaza si desea contratar a Douglas Costa. Distintos reportes aseguran que el jugador “sacrificado” del equipo de André Jardine sería Brian Rodríguez, extremo uruguayo que aún no ha renovado con la institución. Mientras tanto, los aficionados de Cruz Azul calientan la previa del Clásico Joven frente al América .

Cabe destacar que Brian Rodríguez tiene contrato vigente con el Nido hasta junio de 2026 y, debido a la mala relación que existe entre el agente del jugador y la directiva americanista, es probable que salga del club cuanto antes. Además, sería el reemplazo natural de Douglas Costa, pues ambos son extremos que juegan por izquierda y destacan por su velocidad y desequilibrio en el uno contra uno.

América perdería a uno de sus mejores jugadores por Douglas Costa

El trabajo de Rodríguez dentro del terreno de juego pasa muy desapercibido. El uruguayo es de los mejores delanteros que tiene el América y sus estadísticas lo avalan: 4 goles y 3 asistencias en 12 partidos durante el Apertura 2025. Si se tienen en cuenta todas las competiciones, Brian suma 5 goles y 5 asistencias en 15 cotejos disputados. Además, con 25 años aún tiene mucho por dar.

Douglas Costa atraviesa un presente muy lejano de su mejor nivel

El caso del brasileño es todo lo contrario: es agente libre tras no renovar su contrato con el Sydney FC de Australia y, a sus 35 años de edad, ha dejado de volcar tanto su juego a la banda y ha experimentado jugando como mediocampista ofensivo. De todos modos, jugó 25 partidos con el conjunto australiano y marcó 6 goles y repartió 8 asistencias, números más que interesantes para su longeva edad.