América vs Chivas: Tras su terrible duelo ante Cruz Azul, Almada lo castigaría y no jugaría el Clásico

Este fin de semana se llevará a cabo el que es, sin duda, el partido más esperado de la temporada regular del futbol mexicano. El Apertura 2026 presentará el auténtico Clásico Nacional entre América y Chivas, un partido que podría paralizar el país completo por un par de horas.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Para este compromiso cabe decir que América y Chivas llegan en un gran momento en cuanto a la clasificación de la tabla se refiere, pues ambos están en el top 3 gracias a los puntos sumados hasta ahora; sin embargo, los azulcremas arribarán con una mala sensación luego de caer 4-3 ante Cruz Azul el fin de semana pasado.

¿Qué jugador del América no estaría en el Clásico Nacional por castigo de Almada?

El 4-3 del fin de semana pasado fue producto del triste momento que América vive en su zona defensiva, hecho que obligó a la directiva a contratar a dos centrales extranjeros en este periodo de transferencias siendo estos Santiago Ramos y Santiago Bueno, uno argentino y el otro uruguayo.

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Lo dije: "no ganó el Cruz Azul, perdió el América".



Un concierto de errores defensivos.



Mucha lloradera y puteo a Jardine porque no metía a Ramón Juárez pero es muy limitado.



Sus goles maquillan sus desempeños pero hay gente que llora porque trajeron a dos centrales. pic.twitter.com/XB7R5ztdKO — Brailovskismo. (@CF_America_13) September 14, 2026

A pesar de que ambos recién llegaron a la capital del país, no se descarta que Guillermo Almada mande a al menos uno al cuadro titular para el Clásico Nacional a fin de evitar más goles en contra y, sobre todo, considerando la actuación que Ramón Juárez tuvo en el Clásico Joven.

Dicho lo anterior, sería el canterano del América el sacrificado en el cuadro titular del conjunto azulcrema para el Clásico Nacional ante Chivas, el cual se llevará a cabo este sábado en punto de las 21:00 horas y que está confirmado como el mejor juego de este fin de semana en México.

¿Chivas presentaría cambios en el duelo ante el América?

Brayan, el Cotorro González, ya tuvo minutos el fin de semana pasado en el duelo entre Chivas y Pumas; sin embargo, todo haría indicar que Gabriel Milito mantendrá la base que ha presentado en los últimos duelos; es decir, con Hugo Camberos y Santiago Sandoval como titulares.