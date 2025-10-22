América vs Cruz Azul, ¿el clásico más importante de México?

Los constantes enfrentamientos entre el América y el Cruz Azul en instancias de eliminación directa han generado una expectativa especial alrededor de su rivalidad y hay quienes han empezado a catalogarlo como el ‘Clásico’ más importante del futbol mexicano; sin embargo, el director técnico de las águilas, André Jardine, no se aventura a colocarlo por encima de los otros dos grandes antagonismos con los que cuenta la entidad de la que está al frente.

“(Cruz Azul) es el rival que más nos cruzamos en instancias decisivas, sabemos el grupo que tiene y un gran entrenador en Nico. Otra vez, por el desarrollo del torneo, todo indica que estaremos en instancias finales, ser dos equipos que peleen en semifinales. Tengo un respeto por Cruz Azul como lo tengo por Chivas o por Pumas. No consigo decir cuál es más importante, tiene que ver el sentimiento de la afición, quizá no sea yo el más indicado, conocer la historia de los clubes”, señaló.

Compiten hasta el final

Lo que sí hizo el entrenador brasileño fue reconocer los motivos que han llevado a las dos instituciones a encontrarse de manera frecuente en fases finales.

“En estos últimos años, viene siendo un partido que tiene marcada la diferencia en el torneo no hay duda y seguirá siendo por bastante tiempo por como las directivas han armado los planteles cada vez más fuertes”, indicó.

Preguntado sobre la manipulación de los ‘Clásicos’ y el respeto al principal, Jardine hizo una contundente reflexión.

“La importancia de un Clásico tiene que ver con la historia, el número de veces que decidieron campeonatos, su número de títulos, la rivalidad que no se explica, pero las aficiones tienen. Eso marca la importancia de un Clásico y la grandeza de los Clásicos raramente cambia, Real Madrid-Barcelona va a ser siempre el Clásico de España, Boca-River será siempre un Clásico memorable por tradición y la fuerza de los equipos, de las aficiones, por más que alguno no atraviese un gran momento”, apuntó.

Todos los rivales son importantes para Jardine

Para cerrar el tema, dijo: “Tengo una filosofía que practico desde que acá estoy: el rival más importante que tenemos es el próximo y no hay otra forma de pensar por la grandeza de este club, nunca nuestra afición estará 100 por ciento satisfecha; si ganas un Clásico, estás feliz, pero después van a querer ganar a Puebla, por ejemplo”.

