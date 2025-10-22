América vs Puebla: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
La actividad del torneo Apertura 2025 continúa este martes con el enfrentamiento entre el América y Puebla
André Jardine mandará a sus mejores hombres a la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para que el Club América pueda regresar a la senda del triunfo lo antes posible, luego de su derrota ante Cruz Azul en el Clásico Joven, y buscará sumar tres puntos ante el Puebla en compromiso de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
Te puede interesar: América vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 21 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet
América y Puebla abren la actividad de la Jornada 14
Las lesiones continúan afectando a las Águilas y André Jardine, director técnico azulcrema, pero también habrá que agregar las bajas por sanción como el caso de Sebastián Caceres quien estará fuera de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas.
Por su parte, la Franja llega con la motivación de haber derrotado a Tijuana en un emocionante partido de Viernes Botanero y con plantel completo para medirse al América.
América vs Puebla: Alineaciones confirmadas
Alineación Club América:
- 1.- Luis Ángel Malagón
- 5.- Kevin Álvarez
- 3.- I. Reyes
- 26.- C. Borja
- 32.- Miguel Vázquez
- 13.- Alan Cervantes
- 20 A. Gutiérrez
- 97.- A. Saint-Maximin
- 27.- Rodrigo Aguirre
- 7.- Brian Rodríguez
- 8.- Álvaro Fidalgo
- DT: André Jardine
Alineación de Puebla:
- 33.- J. González
- 192.- E. Navarro
- 3.- Luis Rey
- 6.- N. Diaz
- 25.- Walter Portales
- 195.- Álvaro de la Rosa
- 4.- Efraín Orana
- 15.- Edgar Guerra
- 24.- Alejandro Organista
- 11.- Emiliano Gómez
- 19.- Ricardo Marín
- DT: Hernán Cristantes
Te puede interesar: El récord de 20 años que rompió la Liga BBVA MX y que nadie se imaginaba que existía