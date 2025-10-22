deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

América vs Puebla: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La actividad del torneo Apertura 2025 continúa este martes con el enfrentamiento entre el América y Puebla

América
Club América
Club América suma al momento 7 lesionados, aunque uno de ello está por salir y regresar a las canchas
Francisco Fernández
Liga MX
Compartir

André Jardine mandará a sus mejores hombres a la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para que el Club América pueda regresar a la senda del triunfo lo antes posible, luego de su derrota ante Cruz Azul en el Clásico Joven, y buscará sumar tres puntos ante el Puebla en compromiso de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: América vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 21 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

América y Puebla abren la actividad de la Jornada 14

Las lesiones continúan afectando a las Águilas y André Jardine, director técnico azulcrema, pero también habrá que agregar las bajas por sanción como el caso de Sebastián Caceres quien estará fuera de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, la Franja llega con la motivación de haber derrotado a Tijuana en un emocionante partido de Viernes Botanero y con plantel completo para medirse al América.

América vs Puebla: Alineaciones confirmadas

Alineación Club América:

  • 1.- Luis Ángel Malagón
  • 5.- Kevin Álvarez
  • 3.- I. Reyes
  • 26.- C. Borja
  • 32.- Miguel Vázquez
  • 13.- Alan Cervantes
  • 20 A. Gutiérrez
  • 97.- A. Saint-Maximin
  • 27.- Rodrigo Aguirre
  • 7.- Brian Rodríguez
  • 8.- Álvaro Fidalgo
  • DT: André Jardine

Alineación de Puebla:

  • 33.- J. González
  • 192.- E. Navarro
  • 3.- Luis Rey
  • 6.- N. Diaz
  • 25.- Walter Portales
  • 195.- Álvaro de la Rosa
  • 4.- Efraín Orana
  • 15.- Edgar Guerra
  • 24.- Alejandro Organista
  • 11.- Emiliano Gómez
  • 19.- Ricardo Marín
  • DT: Hernán Cristantes

Te puede interesar: El récord de 20 años que rompió la Liga BBVA MX y que nadie se imaginaba que existía

Club América
Puebla FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

×
×