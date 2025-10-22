América vs Puebla: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

André Jardine mandará a sus mejores hombres a la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para que el Club América pueda regresar a la senda del triunfo lo antes posible, luego de su derrota ante Cruz Azul en el Clásico Joven, y buscará sumar tres puntos ante el Puebla en compromiso de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

América y Puebla abren la actividad de la Jornada 14

Las lesiones continúan afectando a las Águilas y André Jardine, director técnico azulcrema, pero también habrá que agregar las bajas por sanción como el caso de Sebastián Caceres quien estará fuera de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, la Franja llega con la motivación de haber derrotado a Tijuana en un emocionante partido de Viernes Botanero y con plantel completo para medirse al América.

América vs Puebla: Alineaciones confirmadas

Alineación Club América:

1.- Luis Ángel Malagón

5.- Kevin Álvarez

3.- I. Reyes

26.- C. Borja

32.- Miguel Vázquez

13.- Alan Cervantes

20 A. Gutiérrez

97.- A. Saint-Maximin

27.- Rodrigo Aguirre

7.- Brian Rodríguez

8.- Álvaro Fidalgo

DT: André Jardine

Alineación de Puebla:

33.- J. González

192.- E. Navarro

3.- Luis Rey

6.- N. Diaz

25.- Walter Portales

195.- Álvaro de la Rosa

4.- Efraín Orana

15.- Edgar Guerra

24.- Alejandro Organista

11.- Emiliano Gómez

19.- Ricardo Marín

DT: Hernán Cristantes

