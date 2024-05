América vs Cruz Azul, una final plagada de cábalas y coincidencias

América y Cruz Azul revivirán en la final una de las más grandes rivalidades en el futbol mexicano. El conjunto de Martín Anselmi acabó segundo en la fase regular y ha mostrado un futbol fresco y compacto, el cual ilusiona a la afición celeste. Por otro lado, el equipo de Jardine sueña con el bicampeonato, algo que solo han logrado equipos como León, Pumas o Atlas.

Una final cargada de coincidencias y cábalas

El partido entre azulcremas y la Máquina será otra vez un 23 y 26 de mayo. Así como en 2013, América tendrá en su plantilla a un ex defensor de Chivas, en aquel entonces fue Francisco Rodríguez y ahora es “Chicote” Calderón. También, el Borussia Dortmund jugó su última final de Champions League en 2013, algo que se repetirá en este año.

“Al final creo que Cruz Azul tiene que estar jugando torneos internacionales, pero si con el correr de las fechas queríamos vernos ahí, estoy muy feliz de jugar torneos internacionales acá arriba, me han tocado todos en Sudamérica y son hermosos, me gusta tener dos competencias, feliz de ese objetivo, que no es poco”, fueron las palabras de Martín Anselmi tras derrotar a Rayados en las semifinales del torneo Clausura 2024.

Anselmi palpitó lo que será su primera final en la Liga BBVA MX

La máquina buscará su revancha 11 años después, ahora frente al América que dirige el brasileño André Jardine.

“Creo que es un deporte en el que se vive con mucha ansiedad, mucho resultado siempre, cuando digo mucha ansiedad habla de poca paciencia, creo que es una reflexión para todos los que estamos involucrados en este Deporte, lo dije la semana pasada yo no soy un mago, soy un entrenador y trabajador, necesito tiempo para demostrar el trabajo, no sé si es justo con Cruz Azul”, expresó el DT argentino tras avanzar a su primera final en el futbol mexicano.

