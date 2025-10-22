¡NO ES BROMA! El dato inesperado que dejó la Jornada 13 del Apertura 2025

La Jornada 13 del Apertura 2025 dejó una curiosa marca: fue la primera jornada del torneo en la que no se registró ni una sola victoria visitante, una anomalía que reflejó la fuerza de las plazas locales y el alto número de goles anotados en la fecha.

La fecha tuvo varios resultados destacados que explican ese dato: Toluca vapuleó 4-0 a Querétaro en el Nemesio Díez, Cruz Azul derrotó 2-1 al América en el Clásico Joven y Tigres firmó una contundente victoria 5-3 sobre Necaxa. Además, Puebla ofreció un partidazo y venció 4-3 a Tijuana, mientras que Monterrey y Pumas firmaron un empate 1-1. Estos marcadores muestran que, aunque la jornada fue generosa en goles, los puntos se quedaron sobre todo en casa o en empates.

Una liga a puro gol

La ausencia de triunfos visitantes y la gran producción ofensiva convierten a la Fecha 13 en una jornada atípica que reordena las cuentas para los equipos que todavía pelean por meterse directo a la Liguilla o por mejorar su posición para la repesca. Equipos como Toluca y Cruz Azul aprovecharon la fecha para consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que clubes en apuros sufrieron la presión de no poder sumar fuera de casa.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025?

De cara a la próxima semana, la Jornada 14 promete otra tanda intensa de partidos: la actividad arrancará el martes 21 de octubre y se completará el miércoles 22. El calendario confirmado incluye los siguientes encuentros:

América vs. Puebla.

Necaxa vs. Cruz Azul.

Mazatlán vs. Santos.

Monterrey vs. Juárez.

Pachuca vs. Tigres.

Querétaro vs. Chivas.

Tijuana vs. Toluca.

Atlas vs. León.

Pumas vs. Atlético de San Luis.

Con cuatro fechas por disputarse en la fase regular, la dinámica del campeonato no da respiro: la jornada sin victorias visitantes obliga a los equipos a maximizar sus puntos como locales y convierte cada desplazamiento en una prueba decisiva hacia la definición de la Liguilla.

