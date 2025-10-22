El emotivo mensaje del capitán de Tigres para inspirar al ‘Chicha’ Sánchez

Con un emotivo mensaje de parte de uno de los capitanes de los Tigres fue como Diego ‘El Chicha’ Sánchez se inspiró para ser una de las figuras en el triunfo que tuvieron ante los Rayos el pasado viernes en la cancha del Estadio Universitario.

En las redes sociales del club regiomontano, se revelaron los momentos al interior del vestidor previo al encuentro contra el Necaxa, en donde se enfocaron en darle palabras de aliento al joven atacante que venía de participar con la Selección Mexicana Sub-20.

Resumen del partido: Tigres 5 - 3 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025 | Liga MX

Mensaje emotivo

En el video se muestra el discurso que realizó Fernando Gorriarán para transmitirle un total respaldo al ‘Chicha’ Sánchez luego de las buenas sensaciones que dejó en el pasado Mundial de la categoría que se disputó en Chile.

“Con la libertad que estás jugando en la Selección, con la alegría que tú tienes, así tienes que jugar hoy. Tienes la confianza de todos, si la pierdes no pasa nada, tienes a 10 más atrás que van a correr por ti”, le dijo el mediocampista uruguayo.

“Encararlos, perderla, pasarla, pero disfrutarlo. Disfrutar como lo haces en la Selección, como nosotros te vemos por la tele a ti, así tienes que jugar hoy. Aprovecha que tienes a toda la gente a tu favor y a todo el plantel a tu favor. No te cohíbas, no te inhibas, disfruta. Eres grande y tienes un futuro muy grande por delante”, añadió.

Así respondió la promesa de Tigres

Diego Sánchez, de tan solo 20 años de edad, respondió a la titularidad que le dio el técnico Guido Pizarro para este compromiso y a la motivación especial que tuvo de sus compañeros, con dos asistencias que fueron clave para el triunfo por marcador de 5-3.

En la segunda mitad del partido, el ‘Chicha’ primero dejó solo al argentino Ángel Correa para el cuarto gol de los ‘Felinos’ y en el cierre le puso un gran centro a Diego Lainez para el tanto definitivo.

La extraordinaria actuación del juvenil de los Tigres quedó plasmada en un video que subieron a su canal de Youtube, en el que dieron un seguimiento al atacante mexicano que fue ovacionado por los aficionados que acudieron al ‘Volcán’.

Los números del ‘Chicha’

En este Apertura 2025, el habilidoso canterano de la ‘U’ de Nuevo León registra dos partidos disputados, con un total de 121 minutos en cancha, en los que ha aportado un gol y dos asistencias. El ‘Chicha’ debutó en la LIGA BBVA MX desde el año pasado, en un duelo de fecha regular contra el Mazatlán en el Clausura 2024.

