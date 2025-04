América golea a Mazatlán y sufre baja de Luis Ángel Malagón

El Club América retoma la confianza de cara a la Liguilla del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de ligar tres partidos sin poder anotar, el equipo de Coapa cerró la Fase Regular del campeonato con goleada sobre Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con doblete de Víctor Dávila, Álvaro Fidalgo y una anotación más de Rodrigo Aguirre, la escuadra azulcrema ya espera rival en la Liguilla, pues con el resultado obtenido, momentáneamente se colocan en el segundo puesto de la tabla general a espera de que se juegue el resto de la Fecha 17.

Durante el encuentro, el América sufrió la baja de su guardameta, Luis Ángel Malagón, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al medio tiempo tras una lesión, misma que se encuentra pendiente de evaluación a espera del parte médico del equipo.

América cierra la Fase Regular del Clausura 2025 con 34 puntos luego de una campaña en la que obtuvieron 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Previa América vs Mazatlán

América recibe vs Mazatlán en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa busca cerrar la Fase Regular de la presente campaña en la parte alta de la tabla general, competencia que lidera Toluca. Los detalles del resultado del partido los podrás serguir en vivo y gratis por Azteca Deportes, en los que podrás observar los movimientos de la tabla general.

La escuadra azulcrema encara el partido de la Fecha 17 luego de caer frente a Monterrey en su visita al Estadio BBVA. Además, el Club América liga tres partidos consecutivos sin poder marcar gol. Para el juego ante los Cañoneros, el entrenador no cuenta con plantel completo, pues a media semana anunciaron las bajas de Brian Rodríguez y Diego Valdés. quienes no están disponibles para el último partido de la Fase Regular del Clausura 2025.

Del otro lado, el Mazatlán comandado por Víctor Manuel Vucetich ya no tiene posibilidades de avanzar a la ronda de Play In. Con 17 puntos, el equipo de La Perla del Pacífico se ubica en el lugar 12 de la tabla general, no obstante, el lugar 10 actualmente cuenta con 21 unidades, dejando sin posibilidad a los Cañoneros de seguir con vida en el certamen en curso. Para el juego ante el Club América, Mazatlán llega de perder contra los Xolos de Tijuana en la Jornada 16 del campeonato.

Historial América vs Mazatlán

A lo largo de la historia, el equipo de Coapa y los Cañoneros se han enfrentado en nueve ocasiones con un historial favorable para el Club América. El conjunto azulcrema registra 7 victorias ante una de Mazatlán y un juego igualado.

El partido de la Fecha 17 entre ambas escuadras dará inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX, compromiso a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Alineaciones América vs Mazatlán

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Víctor Dävila y Javairo Dilrosuln.

Mazatlán: Hugo González, Jair Díaz, Facundo Almada, Roberto Meráz, Salvador Rodríguez, Bryan Colula, Lucas Merolla, Alan Torres, Jordan Sierra, Luis Amarilla y Nicolás Benedetti.

