Cobertura América vs New England EN VIVO | Cuartos de Final, Concachampions

Los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf siguen su marcha. Luego de los partidos de ida, este martes 9 de abril comienzan los compromisos de vuelta para definir a los equipos que avanzan a la instancia de Semifinales.

Dirigidos por André Jardine, el Club América recibe a New England Revolution en la cancha del Estadio Azteca. Con una ventaja en el marcador de cuatro goles tras las anotaciones de Henry Martín, Alejandro Zendejas, Cristian Calderón y Brian Rodríguez, el conjunto de Coapa llega con una amplia ventaja para cerrar la serie en casa.

These are the different combinations for @ClubAmerica 🇲🇽 and @NERevolution to advance to the next round 🇺🇸#Concachampions 🏆

