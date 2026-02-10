América vs Olimpia: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo que DECIDE TODO

El América vuelve a escena internacional con la obligación de cerrar la serie ante Olimpia y confirmar su jerarquía en la Concacaf Champions Cup 2026. Tras el triunfo 2-1 en Tegucigalpa, las Águilas regresan a casa con una ventaja que parece corta en el papel, pero significativa por el contexto y la experiencia acumulada en este tipo de eliminatorias.

El duelo de vuelta no admite errores. América sabe que un gol temprano puede inclinar definitivamente la balanza, mientras que Olimpia llega con la presión de marcar y resistir en uno de los escenarios más exigentes del área. La serie está abierta y el margen es mínimo, un escenario ideal para una noche intensa de futbol continental.

¿Puede América manejar la ventaja sin renunciar a su identidad ofensiva?

El equipo dirigido por André Jardine ha mostrado una versión sólida y madura en el arranque de la temporada. En la ida, supo golpear en los momentos justos y resistir cuando el partido lo exigió. Ahora, como local, el reto será administrar la ventaja sin caer en la especulación.

América tiene argumentos para imponer condiciones desde el inicio. La posesión, la presión alta y la profundidad por las bandas serán claves para evitar que Olimpia crezca con el paso de los minutos. Además, la solidez defensiva, con una línea bien coordinada y un arquero confiable, será determinante para mantener el control del marcador global.

El contexto también favorece a las Águilas: vienen de un triunfo en Liga MX que fortaleció la confianza del plantel y permitió rotaciones estratégicas pensando en este compromiso internacional.

Jornada a jornada se lucha por nuestros objetivos. 🦅



¡Vamos juntos! Queda mucho torneo por delante. 💪 pic.twitter.com/qWGRFvEt2h — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

Olimpia y la fórmula del visitante incómodo en Concacaf

El conjunto hondureño viaja a la Ciudad de México con la certeza de que la eliminatoria no está definida. Olimpia ha construido su historia internacional desde el orden táctico y la intensidad física, dos elementos que intentará imponer desde el arranque.

Con la necesidad de marcar, el equipo buscará ser agresivo en las transiciones y aprovechar cualquier desconcentración del rival. La experiencia del club en escenarios hostiles respalda su plan: competir, resistir y golpear cuando la oportunidad aparezca.

El antecedente reciente demuestra que Olimpia sabe incomodar al América y que los partidos entre ambos suelen resolverse por detalles mínimos.

Pasajeros con destino a la Ciudad de México...👨🏻‍✈️🇲🇽



El Rey de Copas rumbo a tierras aztecas. 🫡 pic.twitter.com/cTWxDpuC5O — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) February 10, 2026

América vs Olimpia: fecha, hora y sede en Estados Unidos

Partido: América vs Olimpia

Torneo: Concacaf Champions Cup 2026 – Primera ronda (vuelta)

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Horarios en Estados Unidos:

Este: 8:00 PM ET

Centro: 7:00 PM CT

Pacífico: 5:00 PM PT