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América vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

América, líder del torneo Apertura 2026, se enfrenta al Pachuca, equipo que más se le ha complicado en los últimos años

América vs Pachuca
América vs Pachuca

Escrito por: Francisco Fernández

Duelo en apariencia desigual en el que se enfrentarán el Club América en contra del Pachuca en compromiso de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Azteca, y es que mientras las Águilas son líderes del torneo, los Tuzos marchan en los últimos lugares de la clasificación.

Sin embargo, a pesar de las apariencias, son los Tuzos el equipo que más se le ha complicado al América en los últimos años propinando dolorosas eliminaciones a a los Azulcremas en instancia de Liguilla.

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Hora exacta para ver el América vs Pachuca

América y Pachuca se enfrentarán este domingo 25 de octubre en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca en uno de los duelos que cierran la actividad de la Jornada 14.

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