América 1-0 Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los 4tos de Final en la Liguilla del Apertura 2025; marcador online

América y Monterrey buscan el primer boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por André Jardine, el cuadro de Coapa busca remontar la serie en casa, esto luego de que Rayados sacara ventaja de 2-0 en la cancha del Estadio BBVA.

Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambríz, la escuadra de 'La Pandilla' visita la capital y el Estadio Ciudad de los Deportes buscando el pase a la siguiente ronda del campeonato.

Alineaciones América vs Monterrey

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre.

Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Stefan Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Sergio Canales, Erick Aguirre, Jesús Corona, Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

