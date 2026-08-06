América vence a San Diego FC y suma sus primeros puntos en la Leagues Cup

El Club América sumó sus primeros tres puntos en la Leagues Cup 2026 al derrotar con un contundente 3-1 al San Diego FC este jueves 6 de agosto en partidos disputado en la cancha del Estadio Azteca.

América debuta en Leagues Cup y tiene como rival al también debutante en este 2026 San Diego FC

América y San Diego se enfrentan en compromiso de la Jornada 1 de la Leagues Cup, en un partido especial pues será la primera ocasión que el torneo se juegue en la cancha del tres veces mundialista Estadio Azteca, situación que le dará un toque único a este cotejo.

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América y San Diego no tienen antecedentes, pues el equipo de California es el más joven, con una fundación que se remonta al 18 de mayo del 2023. Pese a su corta historia, luce como un equipo competitivo y con una apuesta interesante.

San Diego, con un equipo bien armado, hombres clave y con hambre de triunfo, tratarán de superar el tema de la altura, la localía del Ame para dar un golpe en su visita en esta edición 2026 de Leagues Cup.

Hora del partido América vs San Diego

El partido del América ante el cuadro de San Diego en el Estadio Azteca, comenzará a las 8:00 PM, tiempo del centro de México.

Los campeones históricos en la Leagues Cup

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders

El Azteca is waiting for us... pic.twitter.com/ZDOa85oiMu — San Diego FC (@sandiegofc) August 6, 2026