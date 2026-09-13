América vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 13 de septiembre, partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX

El Club América y Tigres Femenil, los dos mejores equipos de la Liga Femenil BBVA MX, se enfrentan este domingo 13 de septiembre en compromiso de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México, en un duelo de poder a poder entre los líderes de ambos grupos.

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