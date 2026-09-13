¡Hasta casi 20 mil pesos! Revelan los IMPACTANTES precios para el regreso de la NFL a México

Se han dado a conocer los costos oficiales de las entradas para el NFL Mexico City Game 2026, partido que pondrá frente a frente a los San Francisco 49ers y a los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

El esquema tarifario para este evento contempla un rango en boletos regulares que va desde los $2,108 pesos en las zonas más altas del inmueble hasta los $11,656 pesos en el nivel de cancha, a la par de diversas opciones de hospitalidad y zonas VIP que alcanzan hasta los $19,400 pesos.

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Zonas y precios del Estadio Banorte para el NFL Mexico City Game 2026

Para las localidades regulares, el acceso más económico corresponde al Nivel 600 en cabeceras (Endzone), fijado en $2,108 pesos. Dentro de este mismo piso superior, los asientos en esquinas (Corner) se cotizan en $2,852 pesos, los laterales (Sideline) en $3,472 pesos y las áreas centrales (Midfield) en $4,092 pesos. En el Nivel 500, los precios aumentan progresivamente de acuerdo con el ángulo de visión: $2,852 pesos en Endzone, $3,472 pesos en Corner, $4,092 pesos en Sideline y $4,960 pesos en Midfield.

En la zona intermedia del recinto, el Nivel 400 se comercializa a partir de $4,092 pesos en cabeceras, $4,960 pesos en esquinas, $6,076 pesos en laterales y $6,820 pesos en el centro del emparrillado. Por su parte, el Nivel 300 arranca en $6,076 pesos en Endzone, sitúa los boletos de Corner en $6,820 pesos, Sideline en $8,184 pesos y Midfield en $9,176 pesos.

Las zonas con mayor proximidad al terreno de juego representan las categorías de mayor costo en grada general. El Nivel 200 ofrece accesos por $8,184 pesos en Endzone, $9,176 pesos en Corner, $10,168 pesos en Sideline y $11,036 pesos en Midfield. En el Nivel 100, la planta baja del estadio, las entradas se sitúan en $9,176 pesos en cabeceras, $10,168 pesos en esquinas, $11,036 pesos en laterales y tocan el precio máximo de boletería regular con $11,656 pesos para la vista central al campo.

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El menú de experiencias premium y hospitalidad

Los accesos de Palco Club se ofrecen en $8,928 pesos para Corner, $10,168 pesos para Sideline y $11,408 pesos para Midfield. En el segmento de alta gama se encuentran los paquetes de cancha y salones privados: Locker Club y Corner Club en $16,600 pesos ($15,600 con vista limitada), Tunnel Club en $19,400 pesos ($18,400 con vista limitada), además de las zonas de Super Seats y Chairman's Club a la altura de la yarda 50 por $19,400 pesos, las cuales incorporan alimentos y bebidas de primera categoría.

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La serie en territorio mexicano se pausó debido a los trabajos integrales de remodelación del Estadio Banorte con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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