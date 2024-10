Las palabras de Arturo Ortega tras primer triunfo al frente de Chivas

Arturo Ortega inició con el pie derecho su gestión como técnico interino del Guadalajara. En su primer partido oficial al frente del Rebaño Sagrado, el estratega, quien hasta hace poco dirigía al Tapatío, la filial rojiblanca en la Liga de Expansión, logró una importante victoria de 2-0 sobre los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Este resultado no solo le da un respiro al equipo tapatío en sus aspiraciones de clasificar de manera directa a la liguilla del Apertura 2024, sino que también pone en la mesa la capacidad de Ortega para adaptarse rápidamente a las exigencias del máximo circuito del fútbol mexicano.

Chivas con DT interino en el Apertura 2024

“Al final soy el de Tapatío, el que estaba ahí, tuvieron confianza en mí y representa muchísimo”, expresó Ortega en conferencia de prensa posterior al encuentro. “Amo la institución, tengo dos años aquí, me he encontrado con una materia prima impresionante, hemos trabajado 24 horas diarias, constante por sacar el proyecto que se requiere”.

Lo que representa la victoria de Chivas sobre Pachuca

La victoria en Pachuca representa tres puntos clave para Chivas. El equipo, que venía de semanas turbulentas con derrotas con Cruz Azul, América, Atlas y la salida de Fernando Gago, mostró una actitud y una intensidad que ilusiona a la afición rojiblanca. Ortega, por su parte, se mostró satisfecho con el debut y aseguró estar preparado para enfrentar los retos que se le presenten en esta nueva etapa.

“Ahora no sabe uno cuando te vaya a llegar la oportunidad, nosotros tenemos que estar muy pendientes y ahora en este momento estoy dando un servicio al club y fui yo, y estoy muy contento, muy feliz de tomar este reto, estoy preparado, me he preparado toda mi vida y hoy se da. Y bueno, qué felicidad también que el primer partido es con una victoria”, añadió el estratega.

Luego del triunfo en Pachuca, Chivas abordó el vuelo charter desde el AIFA con destino a Guadalajara para preparar la semana doble que se asoma, primero el martes ante Necaxa y luego el viernes ante Puebla.

