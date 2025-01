“Estamos siendo el peor equipo de la historia del Manchester United” Amorim

El conjunto del Manchester United vive una racha negativa de resultados y este domingo 19 de enero del 2025, tras perder de local 3-1 ante el Brighton, el entrenador Rubén Amorim fue muy autocrítico en conferencia de prensa por los resultados que ha tenido el club con su llegado y reveló que es muy posible que estén siendo el peor equipo de la historia del United.

“Seguramente estamos siendo el peor equipo de la historia del Manchester United. Tenemos que reconocerlo e intentar cambiarlo”.

🚨 Rúben Amorim: “We’re being the worst team in Man United history and we have to change that”. @BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/XcLPjPg64Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025