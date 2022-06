Ana Galindo arranca con triunfo con la Selección Mexicana Sub 17

Apenas el pasado 6 de junio, Ana Galindo fue nombrada como la nueva directora técnica de la Selección Mexicana Sub 17, con lo que se convirtió en la primera mujer en dirigir un combinado azteca varonil. Por si esto no fuera poco, este miércoles, debutó con triunfo y comenzó su gestión con el pie derecho.

Con goles de Alex Valencia al 78' y Emilio García al 83', la Selección Azteca se llevó la victoria frente a Uruguay en la cancha del estadio Yurtec, en la localidad de Miyagi en Japón.

Jorge Valdano: A la Selección Mexicana le falta determinación

Te puede interesar: Gerardo Torrado: estar en el top ocho en Qatar 2022 es nuestra tirada

El encuentro tuvo pocas emociones, pero en gran parte fue dominado por el cuadro dirigido por Galindo, que desde los primeros minutos avisaron en la portería nipona. Sin embargo, las anotaciones llegaron en la recta final del encuentro y se llevaron la victoria en el primer partido de esta gira por tierras japonesas.

El segundo encuentro de la Selección Mexicana Sub 17 en esta gira será el 10 de junio en el mismo campo, donde enfrentará a su similar de Corea del Sur.

¿Quién es Ana Galindo?

Ana Galindo nació el 25 de febrero de 1985 y cuenta con una importante trayectoria dentro del fútbol. Como jugadora formó parte de la Selección Mexicana femenil y al retirarse comenzó a tomar experiencia como asistente de Leonardo Cuéllar en el América Femenil.

Te puede interesar: Gerardo Arteaga renunció ir a los Juegos Olímpicos por depresión

Además, fue asistente de Luis Pérez en la Selección Azteca varonil Sub 20 y en la rama femenil ha dirigido a la selección Sub 15 y Sub 17. Cabe señalar que Ana Galindo se está haciendo cargo de la Selección Mexicana Sub 17 varonil de manera provisional mientras Raúl Chabrand, director técnico titular, se encuentra en el Torneo Esperanzas de Toulon con el combinado Sub 21.