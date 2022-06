Gerardo Arteaga renunció ir a los Juegos Olímpicos por depresión

El lateral seleccionado mexicano , Gerardo Arteaga, emigró al Viejo Continente tras ser uno de los canteranos más prometedores de Santos Laguna. Sin embargo, estar tan alejado de sus seres queridos le terminó afectando en su adaptación.

A raíz de esta problemática, cuando llegó la convocatoria del equipo olímpico tuvo que tomar una fuerte decisión, como lo reveló durante una entrevista con el Youtuber Werevertumorro que se subió esta semana.

“Ya no aguantaba, tenía un año sin ver a mis papás y hermanos, buscamos soluciones, lo hablé con Jimmy Lozano para que me dieran la opción de ir a Guadalajara unos días y me dijeron: '¿Vas o no vas a los Juegos?’. Me agarré los huevos y les dije: ‘No’. Obviamente quería ir, yo estaba llorando, pero sabía que si iba a los Olímpicos algo no iba a estar bien en mi cabeza”.

Gerardo Ateaga al futbol de Bélgica

Arteaga sabía que no tendría tiempo para estar con su familia y que serían muchos días concentrados en el extranjero. En especial porque venía arrastrando estos problemas emocionales durante su estancia en Bélgica.

“Entré en depresión porque en dos o tres meses ni siquiera dormía en mi cuarto, me quedaba en la sala con la televisión prendida porque me sentía muy solo. Llegaba de entrenar, aventaba la mochila y me sentaba en el sillón sin comer ni cenar, estaba deprimido y me sentía muy culero”.

La actualidad de Arteaga en Bélgica

En lo deportivo, Gerardo Arteaga también platicó mucho de lo que le ha servido su experiencia en Europa para su carrera. De hecho, el lateral aseguró que mejoró mucho en su técnica, en parte gracias a la exigencia que hay en los entrenamientos de talla internacional.

Finalmente, también el seleccionado mexicano habló de la dura competencia que hay en un cuadro como el Genk, considerado una potencia para desarrollar futbolistas.

“Es muy exigente la liga de aquí, veo a los jugadores con un hambre que no te puedes descuidar ni un segundo. En Europa te descuidas poquito y ya viene un morro de 18 o 19 años buenísimo. La cantera de Genk para mí es la mejor de Bélgica. También lo que veo diferente a la liga de México es lo físico”.