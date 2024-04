¿Puede realmente Ferrari poner contra las cuerdas a Red Bull?

Después de las primeras dos carreras de la temporada de la Fórmula 1, la mayor parte de los aficionados perdieron la esperanza de tener competencia para este año. Max Verstappen lucía tan fuerte como el año pasado tras ganar las dos primeras carreras, y el mexicano Checo Pérez estaba muy cerca del neerlandés, logrado dos segundos lugares en Bahréin y Arabia Saudita.

Pero en Australia fue otra historia. La tercera fecha del campeonato trajo consigo una nueva esperanza para el equipo italiano, que consiguió el triunfo gracias a una tarde perfecta de Carlos Sainz, y un segundo lugar de Charles Leclerc.

Resumen Clasificación E-Prix de Tokio Ronda 5

Del lado de la bebida energética no se veían más que caras de decepción tras un inesperado abandono de Verstappen por una falla en los frenos de su auto, y un quinto lugar de Pérez, quien sufrió con los neumáticos durante toda la contienda, y además fue injustamente sancionado por los comisarios con tres lugares en la parrilla, lo que no ayudó en nada a que pudiera pelear por el podio.

Pero la pregunta es, si el nivel de Ferrari en Australia es un indicio de lo que podríamos ver este fin de semana en Japón, o en el mejor de los casos en el resto de la temporada.

Te puede interesar: Maximilian Günther se alza con el triunfo en el E-Prix de Tokio

¿Qué tan realista es el triunfo de Ferrari en Australia?

REUTERS

El abandono de Verstappen nos privó de ver qué tan afectado estaba Red Bull con la puesta a punto. Fue uno de los equipos que más sufrió con el graining, un tipo de desgaste de los neumáticos, lo que bajó considerablemente su ritmo en carrera.

Pero para decir que Ferrari podría competir al mismo nivel durante este año, habría que esperar por lo menos un par de carreras más.

Te puede interesar: Checo Pérez y Daniel Ricciardo se “encaran” en las playas de Australia

Está claro que Red Bull sufrió demasiado con la puesta a punto, y no se le veía tan inseguro desde el GP de Singapur del año pasado, en donde también ganó Carlos Sainz. Sin embargo, nada le impide al equipo, con el personal de tanta calidad que tiene, a resolver el problema del graining en cuestión de días.

Si bien Checo Pérez adelantó que es verdad que han encontrado ese punto débil en este auto, y que en circuitos que exijan demasiado los neumáticos con Australia Red Bull podría sufrir, el RB20 sigue siendo el auto más veloz de la parrilla.

Ferrari, por su parte, ha mejorado bastante con respecto al año pasado. El auto ya no es tan sensible al viento, y su rendimiento de neumáticos también ha evolucionado. Pero en principio, Australia no es suficiente como para concluir que Ferrari está al mismo nivel.