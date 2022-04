A peores grupos México ha superado

Es verdad, no engañemos a nadie. México tiene en frente un grupo complicado para intentar avanzar a la fase de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 . Pero también es verdad que en torneos anteriores la Selección Azteca ha encarado sectores más enredosos y los ha superado.

Los medios de comunicación y la afición mexicana están muy acostumbrados a quitarle mérito a lo que ha hecho México en contra de rivales de alta jerarquía: “Venció a la peor Francia en Sudáfrica”, “Es que Croacia no estaba en buen momento”, o “Alemania era decepcionante”.

En cada triunfo mexicano ante las potencias, para muchos hay alguna fuerza extraña que explica el buen resultado, y que poco tiene que ver con el desempeño del equipo nacional. Para hacer un análisis imparcial sobre lo que le puede esperar al equipo en Qatar, debemos empezar por una premisa real: México ha vencido en grupos más complicados que el que le espera en el próximo Mundial.

Te puede interesar: De Raúl Jiménez a Ochoa: Mexicanos reaccionan a su grupo en Qatar 2022

De hecho, de los últimos cuatro mundiales, incluyendo Qatar, quizá este sea el grupo más endeble, o por lo menos muy a la par del que se enfrentó en Rusia 2018, en donde estaban Alemania, Corea del Sur y Suecia.

Hay que reconocer que el nivel que ha mostrado México en la última fase de la eliminatoria mundialista no alcanza para vencer a demasiados equipos del torneo veraniego, pero también recordemos que en ediciones anteriores se ha jugado incluso peor (como en la elimintoria rumbo a Brasil 2014), y el equipo terminó mostrando un nivel totalmemente distinto y muy superior en la Copa Mundial, en donde se quedó a un golpe de suerte de eliminar a Holanda en los octavos de final.

¿Qué podría pasar en el Mundial de Qatar?

Entramos en el peligroso y engañoso terreno de las predicciones. No tenemos demasiadas herramientas más que los antecedentes para aventurarnos a decir si México puede avanzar a los octavos de final. Pero para mí, la respuesta es sencilla: Sí puede.

Te puede interesar: Marcelo Flores habría elegido si jugar con México o Canadá en Qatar 2022

Argentina es el obstáculo más importante en el sector C, pero no podemos descartar que México le pueda arrebatar algún punto. Es un partido con sabor revancha y siendo realistas, a la Albiceleste le cuesta trabajo encontrar un futbol definido. No sabemos cómo puedan llegar a Qatar. Pero está bien, supongamos que pierde el conjunto de Gerardo Martino.

Sin embargo, para ese duelo México ya habrá tenido que llegar con seis puntos, suficientes para avanzar a la siguiente ronda. Polonia es Robert Lewandowski y un buen juego físico y de conjunto, pero el equipo azteca tiene más jugadores desequilibrantes, y no podría aspirar a mucho si no es capaz de vencer a los polacos. Por lo tanto, damos por sentado que también tendría que haber tres puntos en contra de Arabia Saudita, una selección que nunca ha podido vencer a México en ningún tipo de competencia.