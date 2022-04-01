Marcelo Flores habría elegido si jugar con México o Canadá en Qatar 2022

Los sectores han quedado definidos para la Copa Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Mexicana ya conoce su destino y de hecho se ubica en uno de los grupos de la muerte, por lo que necesitarán al mejor equipo posible y a jugadores como Marcelo Flores.

El joven talento de 18 años, que milita en el Arsenal de la Premier League, se sigue debatiendo en si debe representar a México o ir con Canadá, equipo que ya se pronunció sobre la posibilidad de llevarlo a Qatar 2022; el jugador ya ‘habría tomado una decisión’.

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Marcelo Flores ‘elige’ entre México y Canadá

Luego de que culminó el evento donde quedaron definidos los grupos, distintos futbolistas mexicanos reaccionaron al sector del combinado azteca, donde uno de los mensajes que más resaltó fue el de Marcelo Flores.

El futbolista juvenil lanzó una storie en Instagram que para muchos podrá no parecer gran cosa, pero que es significativa, pues en ella aparece el Grupo C, donde está México, y que será su camino por el título del Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué este mensaje da señas de que optaría por México?

En redes sociales generó gran revuelo por el simple hecho de que Marcelo Flores compartió el grupo de México y no el de Canadá, pues ambos se definieron casi al mismo tiempo pero los de la ‘Hoja de Maple’ no figuraron en sus redes sociales.

Marcelo Flores tiene doble nacionalidad, tanto la de México como la de Canadá, por lo que podría decidirse por jugar con cualquiera de los dos países y aunque con los aztecas ya ha jugado en inferiores y un duelo amistoso con la mayor, con los ‘vecinos del norte’ aún no lo ha hecho.

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Canadá está convencido de que quiere llevar a Marcelo Flores a su selección, quizá hasta Qatar 2022, pero del lado de México Gerardo ‘Tata’ Martino no ha hecho un esfuerzo mayor por convocarlo.

