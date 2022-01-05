¡Gracias, Ben!: Reacciones de la Semana 17 de la NFL | Ritual Podcast

Una semana más de El Ritual Podcast, con el mejor análisis de lo ocurrido en la Semana 17 de la NFL. Disfrútalo en tu plataforma preferida.



El Adiós de Ben Roethlisberger

El pasador de los Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger se despidió este lunes de su afición con victoria 26-14 sobre los Cleveland Browns que mantiene a su equipo con opciones de postemporada en el cierre de la semana 17 de la NFL.

Roethlisberger, 39 años, seis veces Pro Bowl, poseedor de dos anillos de Super Bowl, tres títulos de la AFC y ocho divisionales, logró la victoria 98 en su estadio, tercera mejor marca de la NFL, y 164 en su carrera.

En El Ritual Podcast analizamos su trayectoria y legado.

El escándalo de Antonio Brown

Una vez más, Antonio Brown enloqueció. Dejó plantado a su equipo a medio partido después de protagonizar un escándalo en el cual discutió con su cuerpo técnico y enseguida se quitó el uniforme, lo arrojó al césped y salió corriendo a los vestidores despidiéndose de la afición de los Buccaneers.

En El Ritual Podcast analizamos la situación y l que podría ocurrir con este receptor en los próximos días, así como su extraño comportamiento, que para algunos analíticos, se relaciona con la enfermedad de Encefalopatía, que sufren algunos jugadores de la NFL por recibir múltiples golpes en la cabeza a lo largo de su carrera.

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Panorama de los playoffs

Once equipos tienen su boleto asegurado para la postemporada, y siete más buscarán las escasas contraseñas disponibles en la Semana 18.

En este episodio del podcast analizamos lo ocurrido en la Semana 17 con las tablas de posiciones en mano para ver lo que podría ocrurrir en el último episodio de la temporada regular.



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