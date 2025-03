Análisis de Split Fiction, el poder de la amistad y la cooperación por excelencia

Josef Fares y Hazelight Studios saben crear experiencias cooperativas de gran manera, lo hicieron con A Way Out en el año 2018, para posteriormente romperla con It Take Two en 2021. Este 2025 reafirman su experiencia en el nicho de los juegos de trabajo en equipo y Split Fiction no solo convence, si no gusta y bastante, presentándonos la importancia del ‘Poder de la amistad’, como vertiente principal de una increíble historia.

Si bien el mercado de los videojuegos suele regalarnos títulos donde la cooperación entre dos o más jugadores es primordial para completar las diferentes misiones, la empresa desarrolladora Hazelight levanta la mano fuerte este 2025 con el próximo lanzamiento de Split Fiction, un juego variado, entretenido, bonito y bien hecho.

Nuestras primeras impresiones resaltan: la frescura de cada nivel, la creatividad para echar andar y hacer que se resuelvan las misiones, y las mecánicas de juego para superar las historias escritas por las protagonistas del videojuego.

Es un título muy de acción, debido a la narrativa de la historia los personajes no terminan siendo tan entrañables, pero esto a mi parecer ayuda también a mejorar una experiencia distinta que ofrece algo nuevo y fresco, algo que las comunidades pedían mucho a los desarrolladores.

En las últimas misiones, sin caer en los spoilers dará un giro que te sorprenderá en las mecánicas de juego.

Split Fiction ¿De qué trata este nuevo videojuego?

Mio y Zoe, son las protagonistas de la historia. Ambas escritoras sueñan con ver su trabajo publicado; sin embargo, son engañadas por el CEO de una compañía que creó una máquina para robar sus ideas. Por un error ambas son conectadas a esta y para sobrevivir tienen que colaborar brincando de historia en historia.

Split Fiction, la esencia de It Take Two con una historia supercompleta y una propuesta que hacía falta en la industria

Seguro conoces “It Take Two”, aquel videojuego cooperativo que nos regaló una forma de jugar distinta, con una narrativa llamativa y mecánicas de juegos que enamoraron a miles de jugadores, se llevó el GOTY en la ceremonia de The Game Awards del año 2021.

¿Cuándo será lanzado Split Fiction?

Split Fiction es un próximo juego de acción y aventuras de 2025 desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. Llegará a la industria de los videojuegos el próximo 6 de marzo del presente año y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.