¿Cuándo sale el videojuego de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba?

La empresa desarrolladora de videojuegos, SEGA ha anunciado este lunes 2 de marzo que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 saldrá a la venta en Norteamérica y Europa a partir del 5 de agosto de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y la familia de consolas Nintendo Switch.

Además, se publicó un nuevo tráiler en el que se muestra cómo se desarrolla el arco del distrito de entretenimiento en el modo Historia:

¿Cuánto cuestan las dos ediciones de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2?

Edición Digital Deluxe ($69.99 USD MSRP)

Aquellos que compren la Edición Digital Deluxe desbloquearán lo siguiente:

Juego base

2 claves para desbloquear personajes de la Academia Kimetsu – Kyojuro Rengoku y Tengen Uzui.

4 claves para desbloquear personajes – Tengen Uzui, Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa y Gyomei Himejima.

Modo batalla sistema de voz: Conjunto de demonios de Luna Superior – Akaza, Daki, Gyutaro, Gyokko y Zohakuten

3 trajes de batalla – Kimono de Tanjiro Kamado (Distrito de entretenimiento), Kimono de Inosuke Hashibira (Distrito de entretenimiento) y Traje Shinobi de Tengen Uzui.

Bonificaciones por reserva: Acceso anticipado* – La posibilidad de jugar el juego a partir del 31 de julio de 2025, y 2 claves para desbloquear personajes** - Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji

Edición Estándar Digital ($59.99 USD MSRP)

La Edición Estándar Digital incluye lo siguiente:

Juego base

2 claves para desbloquear personajes de la Academia Kimetsu – Kyojuro Rengoku y Tengen Uzui.

Bonificación por reserva: 2 claves de desbloqueo de personajes** – Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji

Edición física ($59.99 USD MSRP)

También habrá disponible una edición física de The Hinokami Chronicles 2 para reservar. Esta versión incluye:

Juego base

2 claves para desbloquear personajes – Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji

Los pedidos anticipados digitales comenzarán este lunes, 3 de marzo de 2025, para las plataformas PlayStation, Xbox y Steam, y la versión para Nintendo Switch lo hará más adelante.