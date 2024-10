Ancelotti defiende a Courtois tras el derbi de Madrid

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, habló sobre la polémica en el Derbi de Madrid en donde la afición colchonera se metió con Thibaut Cortouis luego de festejarles el gol del Real Madrid, situación que provocó que se suspendiera el juego por unos minutos.

“Cuando le gritaron a Courtois durante el partido muérete es desviar el tiro de lo que ha pasado. Hablar de otras cosas es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de futbol. El fútbol no necesita a este tipo de personajes, son innecesarios. Que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos”, señaló el técnico del Madrid.

La mancha del derbi madrileño

Entre gritos de amenazas y objetos usados como proyectil sobre el portero belga, el árbitro siguió el protocolo para suspender el juego durante 10 minutos, el siguiente paso habría sido terminar el partido con victoria para el visitante, sin embargo, durante la pausa el “Cholo” Simeone y algunos de los jugadores del Atleti fueron a tranquilizar a su afición.

“Hubo actos de violencia y los violentos no deben estar en un campo de fútbol ni en la sociedad. Lo que ha pasado lo han visto todos. Hablo en general. Que sea un violento del Madrid, del Barça, del Atleti o del Villarreal da igual. Es mejor que los violentos nos dejen en paz”, añadió el entrenador italiano.

Te podría interesar: Bayer Leverkusen derrota por la mínima al Milan y se mantiene invicto en la Champions League

Futbolistas que se perderán la jornada 2 de la Champions League

Así llega el Madrid a la jornada 2 de Champions

El conjunto “Merengue” jugará este viernes en casa del Lille por la fecha 2 de la Champions League, en donde no podrán contar con Courtois tras la polémica del derbi, aademás el técnico merengue habló de la ausencia en el mediocampo tras el retiro de Toni Kroos.

“Estamos encontrando que puede sustituir a Kroos, es verdad. Hay que adaptarse a esta ausencia. Modric fue el mejor del derbi. Para mí Kroos es insustituible, encontraremos la manera de jugar sin él. El equipo tiene nuevas calidades. De momento no hemos mostrado todo nuestro potencial, pero estoy convencido que mostraremos el mejor nivel muy pronto”, agregó Ancelotti.

Te podría interesar: “No necesitamos a este tipo de gente” Simeone explota contra su afición