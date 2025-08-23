Ancelotti vive su primer gran fracaso en Brasil

Davide Ancelotti vivió su primer gran fracaso en su aventura por Brasil. El ahora estratega del Botafogo e hijo de una leyenda de los banquillos como lo es Carlo fue eliminado en los ocatvos de final de la Copa Libertadores. El italiano no pudo mantener una ventaja de un gol contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito y cayó en Ecuador para despedirse temprano del certamen internacional.

Con ello, el club brasileño se quedó lejos de repetir lo hecho el año pasado cuando se consagraron monarcas de Sudamérica y clasificaron al Mundial de Clubes. Los aún campeones de la Libertadores dejaron malas sensaciones y la prensa brasileña ya ha cargado contra Ancelotti y su cuerpo técnico.

Ancelotti y sus declaraciones

Por si fuera poco, al estratega europeo le han llovido un sinfín de críticas por sus declaraciones post eliminación de Libertadores en las que se refería a los trayectos y ciudades en las que se juega el torneo continental: “En Europa no hay ciudades a 2800 metros sobre el nivel del mar ni hay que viajar seis horas para el partido”, comentó.

Ahora, el Botafogo tendrá que concentrase en los dos certamenes locales en los que compite. De momento, son quintos de la clasificación general en la Seria A con 29 unidades, pero lejos de los 43 que ha conseguido el Flmanego en la presente campaña. Por otro lado, se jugarán el pase a las semifinales de la Copa de Brasil con el Vasco de Gama en un duelo en que parten como favoritos para llevarse la llave.

🇮🇹⚠️ Davide Ancelotti, hijo de Carletto Ancelotti, habla sobre su eliminación de la Copa Libertadores con Botafogo.



“En Europa no hay ciudades a 2800 metros de altura, ni tampoco tienes que viajar 6 horas para jugar un partido” ‼️ pic.twitter.com/emdGOUGzM1 — Toque Sports (@ToqueSports) August 22, 2025

Finalmente, John Textor (dueño del Botafogo) y la directiva no se han pronunciado sobre el futuro de Ancelotti en el banquillo, pero si los resultados no acompañan, podríamos ver una departura temprana del hijo de Carletto en Brasil.