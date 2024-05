Carlo Ancelotti y su romance con el Real Madrid continúa

El técnico italiano Carlo Ancelotti se encuentra viviendo toda una luna de miel con el equipo del Real Madrid con el cual conquistó su segunda Liga, la trigésimo sexta del club, y la clasificación para la final de la Champions League que disputará ante el Borussia Dortmund el 1 de junio.

“Estoy muy bien, mejor que nunca, la luna de miel sigue. Estoy contento e ilusionado por lo que puede pasar. Una rueda de prensa sin presión, con los periodistas demasiado cariñosos”, bromeó relajado. “El único problema es que sé que antes o después el palo llega. Ahora que no los hay, disfruto”, declaró el italiano.

Regresan los titulares a jugar desde el principio ante Alavés

Previo a una nueva jornada de LaLiga ya conquistada, con el partido ante el Alavés en el Santiago Bernabéu, Ancelotti reconoció que los titulares volverán a jugar después de descansar de inicio las tres últimas jornadas.

“Mañana van a jugar los jugadores que han descansado ante el Granada. Tenemos que aprovechar los tres partidos que quedan para tener ritmo en la plantilla y buena motivación”, apuntó.

Ancelotti habló sobre un posible regreso a la titularidad de Éder Militao para la final de la Champions League. “Todavía no, le faltan minutos. Está progresando muy bien. Creo que cada partido es mejor pero necesita minutos. Ojalá pueda estar a tope para la final”, deseó.

Por otra parte, reconoció que Tchouaméni tiene difícil llegar al duelo ante el Borussia Dortmund. “No tiene muchas opciones, pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. El pie no le duele mucho, es distinto del último problema que tuvo. No está descartado que pueda regresar para la final”.

Carlo Ancelotti señala cual fue el momento más difícil en esta temporada

Cuestionado sobre el momento más difícil de la temporada, Ancelotti recordó la única derrota en Liga, en el derbi del Cívitas Metropolitano ante Atlético de Madrid y la buena lección aprendida por sus jugadores desde ese momento.

“No tengo duda del momento más difícil, hemos perdido un partido y hemos sido desde aquel día capaces de entender que algo teníamos que cambiar. Esa derrota nos ayudó a cambiar alguna parcela defensiva que nos ha venido bien. Ha sido un periodo muy corto, tengo que decir la verdad. Como temporada ha sido de momento bastante sencilla gracias a los jugadores”, analizó.