Jardine advierte: “América no es el mismo de la Leagues Cup 2023"

En la Leagues Cup del 2023, el América cayó eliminado en los octavos de final, a manos del Nashville FC. Para la edición del 2024, André Jardine, su director técnico, tiene expectativas más altas y, también, motivos para portar con orgullo la etiqueta de ‘favorito’.

“Comparado con la última edición, estamos en un momento muy distinto. En aquel momento, estaba conociendo a los jugadores, a la institución, (había que ver de qué forma podíamos jugar; el sentimiento era de estar lejos aún del América que queríamos construir. Hoy es diferente, tenemos un grupo sólido, una forma de jugar establecida. Tenemos confianza por los títulos. Este América actual, en comparación con el otro, es más sólido”, dijo en conferencia.

Así están Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas

El estratega brasileño, cuyo palmarés en Coapa ya consta de cuatro trofeos, convocó a toda la plantilla azulcrema, pero, en la antesala de medirse al Atlas, por los dieciseisavos de final, explicó la situación de Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas.

“Kevin depende de cómo reaccione a cada carga, estamos con mucho cuidado e intentamos incrementar el esfuerzo, para ver si siente dolor o no. Soporta cada vez más diferentes tipos de esfuerzo. Aún no está para entrenar al nivel de todos, pero lo vamos viendo, imagino que faltan unas tres semanas para que entrene sin límite. Zendejas debe cicatrizar el hueso, que ya no aparezca la fisura que aún existe. Es difícil que vuelva antes del tiempo estipulado. Veremos dentro de una o dos semanas cómo se recupera. En ambos imaginamos tres semanas más de recuperación y con suerte que entrenen al parejo del grupo”, desmenuzó.

Jardine confía en la afición del América

El timonel azulcrema, compartió su expectativa alrededor de la afición que se dará cita en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

“Queremos ver el estadio lleno, sabemos que tenemos mucha afición aquí, eso nos da confianza de sentirnos en casa; la cancha es muy buena, no perfecta, pero casi lista. Queremos estar a la altura de la expectativa de todos. Cuando un partido te da una calificación, es distinta la forma en la que encaras. Vamos a dar la vida por la clasificación”, sentenció.

