‘Chiquito’ Sánchez: “En cualquier parte de EU, América es local”

El América enfrentará al Atlas en el Snapdragon Stadium de San Diego, California y, en la antesala del partido –correspondiente a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup , el volante de las águilas, Erick Sánchez, explicó su sentir en torno a la sede.

“El día de mañana, la cancha no debe ser factor, tenemos que estar metidos donde nos toque jugar. Estar en el América e ir a cualquier parte de los Estados Unidos es como jugar de local. El tema es no dejar de pasar lo que tenemos que hacer nosotros”, dijo en conferencia.

América debuta en la Leagues Cup

Para el equipo dirigido por André Jardine, el duelo ante los rojinegros será de presentación en la Leagues Cup, como recompensa por ser los actuales campeones de la Liga BBVA MX.

“Al equipo le tocó llegar a esta instancia por un esfuerzo que hicieron el torneo anterior, entonces, creo que eso es bueno y hay que aprovecharlo, tenemos que estar bien metidos. Tenemos que estar concentrados en el partido mañana y aprovechar esta oportunidad”, declaró el ‘Chiquito’.

Sánchez se siente cómodo en el América

El volante surgido del Pachuca hizo referencia, también, a la adaptación que ha tenido en este, su primer semestre como futbolista azulcrema y compartió sus primeras impresiones tras algunas semanas en Coapa.

“El equipo hace que te trates de adaptar lo más rápido, eso es algo bueno para mí, la confianza que me dan, cómo me arropan es muy importante y no lo quiero dejar pasar. La unión que tienen está muy marcada y eso es importante en un equipo. Ya llevo algunos partidos, trato de hacerlo de la mejor manera. Esto no es de echarse uno el equipo al hombro, todos mis compañeros tratan de hacerlo de la mejor manera y esto no pasa por un jugador, pasa por todo el equipo”, finalizó.

