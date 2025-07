André Jardine se agarra la cabeza: las 2 duras bajas del América para el Campeón de Campeones

Henry Martín y Rodrigo Aguirre serán las dos duras bajas que tendrá América para enfrentar a Toluca en la final del Campeón de Campeones. Los azulcremas disputarán el primer gran partido de la temporada ante el cuadro escarlata y si bien André Jardine podrá contar con prácticamente su plantilla completa, la realidad es que tendrá estas dos bajas de peso. Quizás le interese conocer cómo conseguir los boletos más baratos para ver América - Toluca por el Campeón de Campeones .

¿Por qué Henry Martin no jugará para el América ante Toluca?

Henry Martín aún sigue recuperándose de la lesión que lo alejó de las canchas desde la recta final del Clausura 2025, por lo que no estará disponible como opción en California, Estados Unidos. Una baja sensible, sobre todo por la clase de jugador que es el delantero mexicano. Por otra parte, América no se baja del mercado de fichajes y una figura del equipo podría salir en los próximos días .

América Henry Martín no jugará con el América la final del Campeón de Campeones

¿Por qué Rodrigo Aguirre no jugará para el América ante Toluca?

La delantera del América está muy tocada y es que a la baja de Martín hay que sumarle la ausencia de Rodrigo Aguirre. El ‘Búfalo’ salió lesionado del encuentro de la fecha dos del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ante Xolos de Tijuana luego de marcar un gol. Por esta razón, el uruguayo tampoco estará disponible para jugar ante Toluca este próximo domingo 20 de julio.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién reemplazará a ambos jugadores en el América?

Ante estas bajas, todo parece indicar que André Jardine elegiría a José Raúl Zúñiga como reemplazante de ambos jugadores. América fichó a ‘La Pantera’ en este mercado de pases proveniente de los Xolos de Tijuana como alternativa en el ataque. Ahora, ante la gran cantidad de bajas, será titular en un partido que podría sumar un título más a las vitrinas de ‘Las Águilas’.

El regreso que tendrá América para el Campeón de Campeones

Si bien estas dos bajas han generado dolores de cabeza en Jardine, el resto del equipo será el titular. Incluso ya es un hecho que Luis Malagón regresará a la portería azulcrema luego de haberse perdido el inicio del torneo de la Liga BBVA MX, tras su participación en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana.