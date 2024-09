Jardine: “No estamos para formar jugadores para la Selección”

El director técnico del equipo, André Jardine, no tiene reparo en admitir que no prioriza la formación de elementos locales por encima de los resultados de un atañen a la institución que representa y, para manifestarlo, hizo referencia a la Selección Nacional.

“Aquí defendemos los intereses de América. Con todo respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, somos uno de los que más convoca jugadores para selecciones, pero llevar jugadores a Selección no puede ser lo primero para una liga. No me parece correcto, pero nos adaptamos para cumplir con este tema (de la regla)", dijo en conferencia.

Jardine hizo énfasis en los jóvenes del América



El estratega brasileño profundizó en la actividad de la que han gozado los futbolistas más jóvenes a los que comanda en Coapa.

“Este tema es un desafío bastante grande, no para todos, porque hay clubes que cuentan con muchos jóvenes en su plantel y pasa a ser algo natural. Los grandes, con más plantel, tienen un desafío grande. Dagoberto (Espinoza) va a sumar muchos minutos, Ramón suma algunos y Miguel (Ramírez), son los principales jóvenes que nos dan minutos. Tenemos jóvenes importantes, pero con un plantel como el que tenemos, es desafiante encontrar espacios porque los jugadores de jerarquía quieren jugar todos”, indicó.

El entrenador sudamericano alabó el grupo que ha construido la directiva que comandan Santiago Baños y Héctor González Iñárritu.

“Creo que es una plantilla a la altura del club, de lo que queremos y los objetivos que tenemos. Hay otros equipos en México que hacen inversiones importantes, contratan jugadores con mucho costo, de mucho nivel. Hay cinco o seis equipos que tienen plantillas importantes, cuando estás en un club como este no hay otra salida que tener jerarquía, plantel, competencia en todos los sectores”, finalizó.

