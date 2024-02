El técnico del América, el brasileño André Jardine, sela satisfecho con el empate de su equipo ante los Rayados de Monterrey (1-1) considerando las bajas que tuvo para enfrentar este duelo, pero no con la actuación del árbitro de César Ramos ya que considera que fue penal el golpe que recibió Diego Valdés dentro del área de la escuadra regia.

“En este momento no nos preocupan, son situaciones de mala suerte, el tema de Henry es tobillo, Kevin tiene una pubalgia, se siente cargado, debemos fortalecerle, podría jugar, pero siempre el sacrificio de jugar con dolor es importante. Cabecita tuvo una gripa muy fuerte, fue una baja importante, ya va a estar bien, qué más. Diego es un rodillazo en un penalti clarísimo, está con dolor ahora. Igor es una fatiga, no lo forzamos porque tenemos una secuencia importante, por eso hicimos el cambio”, expresó Jardine en conferencia de prensa.

“Yo salgo satisfecho, el primer tiempo tuvimos control, las más claras fueron nuestras, normalmente nuestros jugadores no fallan, es un gol evitable el de Monterrey, es un rival de jerarquía, el segundo tiempo fue equilibrado, Monterrey, desde los cambios, tuvo un volumen mayor, sin desmerecerlo, pero los jugadores que no están disponibles podrían darnos un cambio, seríamos más fuertes, hoy tuvimos bajos, pero no nos preocupa”, añadió el entrenador sudamericano.

André Jardine habla sobre la llegada de Javairo Dilrosun

Sobre la llegada al equipo del nuevo refuerzo Javairo Dilrosun, Jardine se ilusiona.

“Siento que tiene un futuro importante, debe de aprender de esta función, creo que está físicamente bien, es un tema de adaptación. Dificultará un poco el tema de la altitud, pero estará para tener minutos, con los tiempos, va a ser importante para nosotros”.

El técnico del América disculpa el erros de Emilio Lara

Por último, el brasileño disculpó el error de Emilio Lara que fue la causa del gol de Monterrey para el empate.

“Para mí es un gran jugador, joven, está en momento de cometer errores. Todo viene por la falta de experiencia, estamos para absorber estas cosas, para mi hizo un buen partido, pero si quitas el error, se porta muy bien, fue profundo, consiguió dar un peso en defensa y ataque, defendió ante Berterame. Es difícil de marcar, apoyarlo, tenemos la certeza que su mejor nivel está por venir. Entrena serio, se dedica mucho, tendrá oportunidades, es una cría, un hijo de América y lo cuidaremos como tal”, finalizó.

El próximo encuentro de América será en la CONCACAF Liga de Campeones cuando enfrente al club Real Estelí de Nicaragua en el estadio Independencia, encuentro que comenzará a las 21:00 horas este martes 6 de febrero.