Estos son los equipos que más sufren cuando visitan a Rayados

En este centenar de triunfos para los Rayados, se ha marcado cuáles son los equipos que más sufren cuando visitan el Estadio BBVA, ya que son los que más acumulan derrotas en este escenario durante la última década.

Desde que la “Pandilla” se mudó a este inmueble, tras dejar el extinto Estadio Tecnológico, son 21 equipos los que ha enfrentado en partidos de liga, pero son dos en específico los que se han convertido casi en un resultado seguro para los de casa.

Las victimas preferidas de Rayados

Se trata de Pumas y Atlas, los cuales respectivamente registran nueve derrotas en fase regular durante sus visitas al “Gigante de Acero”; de hecho el conjunto regiomontano nunca ha perdido contra estos dos clubes cuando han jugado en este escenario.

En la lista de las principales víctimas de los Rayados cuando están de locales, se encuentran las sietevictorias que acumula ante el América y el Querétaro, respectivamente. Le sigue el León, Pachuca y Toluca, con quienes el cuadro albiazul registra seis triunfos en casa en fase regular, durante estos 10 años.

Los equipos que menos pierden en el BBVA

En cambio, son dos equipos que actualmente están en la Primera División los que menos pierden en el Estadio BBVA, a lo largo de esta década. Esto debido a que el Monterrey apenas cuenta con dos victorias ante Cruz Azul y Chivas en el “Gigante de Acero”, es decir, que son los conjuntos que más se le incomoda cuando están en casa.

En el caso de los Tigres, son solo cinco triunfos de la “Pandilla” ante el eterno rival de la ciudad, pero recordando que los de la “U” de Nuevo León cuenta con varios resultados memorables en dicho escenario en instancias definitivas, incluyendo el título de liga en la “Final Regia” de 2017.

