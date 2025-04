Las fallas del América que preocupan a André Jardine

André Jardine, reconoció la importancia de no haber recibido gol, el estratega brasileño no ocultó su frustración por la falta de contundencia de su equipo, que dejó escapar oportunidades claras para tomar ventaja en la serie.

“Obviamente, planteamos un juego para ganar, la tarea se quedó incompleta porque la portería en cero era importante para aproximarnos a la victoria y la clasificación, pero la otra parte, meter un gol, era importante, no lo logramos. El partido me dejó una sensación frustrante en producir, tener las más claras”, expresó.

Jardine comparte sus expectativas para la llave vs Cruz Azul en Concachampions

Jardine confía en su equipo para el duelo de vuelta

Destacó, sin embargo, que el duelo de vuelta contará una historia propia y confía en que el conjunto azulcrema pueda imponerse cuando visite el Estadio Olímpico Universitario, en busca del pase a la semifinal: “El próximo partido está abierto, el gol de visita puede ser importante, pero vamos a ganar más, tenemos que ser consistentes”.

El estratega brasileño analizó el desarrollo del encuentro celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes e hizo especial énfasis en el inicio prometedor de la escuadra que comanda desde hace casi dos años.

“Muy buenos primeros 20 o 25 minutos, controlando el juego, generando para salir al frente. Cedemos el control después, Cruz Azul tiene la posesión, no defendemos como queríamos. En el segundo tiempo, el juego se abrió un poco, las chances, cuatro o cinco y la pelota no entra. No miré el juego de nuevo, aún caliente, la sensación es que vimos 80 por ciento de lo que queríamos ver imaginando el rival que teníamos enfrente”, explicó.

Duelo definitorio

De cara al cierre de la eliminatoria, Jardine señaló la necesidad de mantener la calma y adaptarse a un Cruz Azul que podría mostrarse más ofensivo.

“Falta otro partido, no se puede basar en este partido, el rival puede ser diferente, va a tener más fuerza al frente. Vamos a ver si somos conscientes de jugar y encontrar las formas adecuadas de sobreponernos. Es un rival con formas definidas, cambió muy poco del Cruz Azul del último torneo. Hay que estar tranquilos para tomar las decisiones y llevarnos el pase a la siguiente ronda”, concluyó.

