¡HISTÓRICO! Futbolista mexicano de 16 años es el más caro del mundo en su categoría

Un futbolista de la Liga BBVA MX ha sorprendido a todos por su gran nivel que ha mostrado en su corta edad, pues con tan solo 16 años, ha sido elogiado por varios expertos del futbol.

En las últimas horas, se ha vuelto tendencia en las redes sociales pues ahora es el jugador de su categoria más caro en todo el mundo.

Se trata del mediocampista de Xolos, Gilberto Mora. El futbolista de 16 años, se convirtió en el jugador más caro de su categoria. Actualmente, Gilberto tiene un valor de tres millones de euros segun transfermarkt.

🤯🇲🇽 Gilberto Mora has become the MOST EXPENSIVE 16-year-old player IN THE WORLD!

Mora’s market value has increased to €3 million since his debut last year. 🌎💰 [ @TMes_news ] pic.twitter.com/nvAfK3rxbo

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 1, 2025