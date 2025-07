André Jardine a nada de CONFIRMAR nuevo fichaje del América: “Me va a venir muy bien en la plantilla”

André Jardine se refirió sobre el posible fichaje de Raúl Zúñiga por el América y sorprendió a todos con sus declaraciones. El comienzo de ‘Las Águilas’ en el Torneo Apertura 2025 no fue del todo bueno, ya que sumó un solo punto tras empatar 1-1 contra Juárez FC en condición de visitante. Ante este panorama, el entrenador azulcrema fue consultado sobre el mercado de fichajes en conferencia de prensa y habló sobre ‘La Pantera’ Zúñiga.

¿Qué dijo André Jardine sobre el posible fichaje de Raúl Zúñiga?

“No sé si ha estado cerrado o no, no me gusta hablar antes de cerrarlos, pero es un jugador que me gusta, que va a darle profundidad a la plantilla como punta, como segundo punta o por banda izquierda, y me parece que va a venir muy bien. Vamos a estar bastante felices, me parece una buena contratación”, mencionó André Jardine, que también busca a este jugador de 12 millones para reforzar al América .

Joshua Hernandez/Joshua Hernandez ‘La Pantera’ Zúñiga se unirá al América en este mercado

Cabe resaltar que el entrenador brasileño no suele hablar de jugadores que no estén fichados, por lo que sus palabras revelan una señal clara por parte del América: Zúñiga está cada vez más cerca de arribar a Coapa. Lo cierto es que el conjunto azulcrema sigue buscando alternativas ofensivas tras las salidas y lesiones recientes, y sumar al goleador de Tijuana luce como una apuesta que puede rendir a corto plazo.

La decisión de Tijuana con Zúñiga que lo acerca al América

Los rumores que acercan a ‘La Pantera’ al América crecieron aún más luego de que los Xolos de Tijuana no lo hayan tenido en cuenta para su debut del Apertura 2025. Zúñiga ni siquiera apareció en la banca ante Querétaro y sabiendo que fue el máximo goleador de su equipo durante el Clausura 2025, su ausencia no pasó desapercibida.

Todo indica que la salida de ‘La Pantera’ Zúñiga del club fronterizo está muy cerca de darse y su llegada al América podría darse en los próximos días. Ante estas palabras de Jardine, quedó en evidencia que el entrenador lo quiere y la directiva está dispuesta a cerrar su fichaje. Si no hay sorpresas, Zúñiga será jugador del América antes de que termine la próxima semana.