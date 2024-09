André Jardine: “Necaxa tuvo suerte”

Aunque fue el América el que empató el partido de último minuto, André Jardine, el director técnico del equipo, considera que la suerte jugó del lado de su rival en la Jornada 9: el Necaxa.

“Siempre salimos a la victoria, los partidos tienen su historia propia, Necaxa es un equipo que se defiende bien, Necaxa jugó bien, tuvo suerte con el gol, y después de eso, se defendió bien, el equipo fue ofensivo, creo que fuimos más ofensivos de lo que siempre debimos, no pierdes el partido y eso es importante”, dijo en conferencia.

El estratega brasileño se fue del estadio Victoria con la sensación de que el resultado no le hizo justicia a lo realizado por sus dirigidos dentro del terreno de juego y aseguró que la postura de los Rayos tras el gol complicó el trámite para la causa azulcrema.

“Para mí, América merecía mejor suerte, pero bien, hay que entender la importante de este resultado; siempre salimos a ganar, pero cada partido tiene su historia propia y, a partir del gol que encuentra Necaxa, el juego se complica porque Necaxa pasa a defenderse prácticamente con todos sus hombres”, analizó.

Para el timonel de las águilas, hubo —sin embargo— cosas a destacar, más allá del resultado que, por ahora, mantiene al Club América en zona de Play In, con medio torneo por disputarse.

“Necaxa es un rival directo nuestro, algunos jugadores van regresando, el regreso de Diego (Valdés), va agarrando ritmo, (Alejandro) Zendejas me gustó bastante, los que entraron estuvieron bien, (Rodrigo) Aguirre mostró valentía. En el transcurso de la segunda mitad del torneo, muchos jugadores estarán en su nivel, al momento no estamos en nuestro mejor nivel, lo que veo en el entrenamiento no me preocupa… Encontramos lo nuestro, creo que el punto no sale tan malo, por lo que pasó en el partido”, sentenció.

Los próximos partidos del América en Liga BBVA MX

- América vs Pumas, Jornada 10 del Apertura 2024 - domingo 29 de septiembre - 18:00 horas 8TCM)

- León vs América, Jornada 11 del Apertura 2024 - sábado 5 de octubre - 19:00 horas (TCM)

