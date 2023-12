A esto le atribuye André Jardine la derrota del América

Después de que el América perdiera 0-2 contra el Atlético de San Luis en la semifinal de vuelta, el director técnico de las águilas, André Jardine, reveló los factores a los que atribuye una derrota que, sin embargo, no cambió el rumbo de la llave.

“Para mí, nos faltó ritmo, intensidad, no fuimos intensos como queríamos defensivamente hablando, por momentos buscamos la posesión y no la conseguimos, también es mérito de San Luis. El ritmo no era el mismo en los jugadores que salieron que en los que entraron, pero fue importante pensando en la final, ganamos más jugadores con ritmo y otros, más frescos. Para mí, no ganamos el juego, pero ganamos otras cosas importantes para planear el primer partido de la final”, dijo en conferencia.

André Jardine asegura que América llegará bien a la final

El entrenador azulcrema admitió que entiende el descontento del americanismo; no obstante, se alejó de cualquier discurso que sugiera el tropiezo como un punto de inflexión o un mal presagio para los de Coapa en la presente liguilla.

“(Siento) la alegría de estar en la final, hacer un gran trabajo, tener la mejor campaña, mejor defensa y mejor ataque. Agradecer a la afición, es exigente y tiene que ser así, los clubes grandes lo son por tener una exigencia grande. Hoy fue un partido que no nos salió bien. Nosotros planeamos un poco el juego cuidando las piernas, todos los cambios fueron pensando en llegar lo más fuertes posible. Fue un riesgo calculado, una mala noche, pero con el objetivo logrado de estar en la Final”, reflexionó.

Técnico del América manda mensaje de tranquilidad a los aficionados

A pesar de los abucheos que se llevó el plantel americanista por caer en casa, el timonel envió un mensaje de tranquilidad a los seguidores de su escuadra.

“A nuestra afición, recordarle toda la campaña que hicimos, las grandes actuaciones aquí en el Azteca, la certeza de que el equipo va a estar en su mejor versión. Hoy tuvimos una mala noche, una mala actuación en general. La mejor versión del torneo está por venir”, advirtió.

Y cerró con una frase contundente: “América este torneo fue el equipo que más mereció estar en la Final, por todo lo hecho. Durante el torneo, concluimos e objetivo de ser el mejor equipo y ahora hay que confirmar en dos partidos contra un rival que será difícil”.

