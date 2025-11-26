André Jardine mandó mensaje a detractores del América

Las Águilas del América se preparan para su duelo de Cuartos de Final frente a Rayados de Monterrey, una de las series más cerradas de esta liguilla en el que enfrentan el cuarto y quinto general del Apertura 2025.

Jardine y un mensaje claro

Previo al duelo de ida, el director técnico de América, André Jardine le mandó un mensaje a todos los detractores del América que piensan que las Águilas siempre se benefician del arbitraje.

“No ha venido nadie y no sería el momento para hacerlo. La Comisión de Árbitros es siempre muy abierta a escuchar, visitan a todos los clubes, no solamente a América. En el inicio de torneo estuvieron aquí para escuchar nuestras quejas y consideraciones. El tema arbitras el mundial, no es fácil. Trato de tener la empatía de ponerme en lugar de los árbitros porque un error puede costar el trabajo de mucha gente, no hay árbitros que te arbitren con mala intención, todos hacen lo mejor posible. Hay mucha presión, la prensa habla de este tema todo el tiempo, dicen que benefician a América, todos los días hablan de eso y de alguna forma pueden tocarlos. Espero hagan el mejor trabajo posible, que cuenten con nosotros para contribuir en esto. Todos quieren que los árbitros estén bien porque nadie quiere ser perjudicado en instancias importantes, pero a veces pasa. Hay que estar cada vez más atentos para no cometer errores”, mencionó Jardine.

No hay quejas en América

Por otro lado también tocó el tema sobre la polémica de jugar en miércoles y sábado, aunque la razón la aclaró más tarde la Liga al mencionar que no podía haber dos partidos de este calibre en la misma ciudad el mismo día, hablando del Cruz Azul vs Chivas.

“Que busquen con fuentes correctas. Estábamos preparados para jugar domingos y la certeza máxima de que si hubo un cambio no fue para favorecer a uno u otro. Hubo un motivo más grande y no algo para quejarse mucho, no hay", finalizó Jardine

