Jardine habla del refuerzo del América y revela bajas para el Clásico

Cuando se daba por cerrado el fichaje de Víctor Dávila con el América, el director técnico del club, André Jardine, se encargó de desmentir que haya un acuerdo absoluto con el futbolista que, todavía, pertenece al CSKA de Moscú.

“Dávila es una especulación, no es la única opción, pero confirmamos que sí es una opción”, dijo.

Y ante la insistencia, expuso: “No puedo hablar mucho. Es un gran jugador, lo conocemos bien porque lo enfrentamos varias veces. No está cerrado y no es la única opción. América siempre trabaja con tres o cuatro opciones. Ojalá sea cierto, sería un gran jugador”.

Los tiempos apremian a la directiva del América

Mientras la directiva trabaja en el cierre de registros, cuya fecha límite es el sábado 14 de septiembre, el estratega brasileño busca optimizar su plantilla, consciente de que, a la lesión de Igor Lichnovsky —fuera todo el torneo—, hay que añadir la de su otro defensor central titular.

“(Sebastián) Cáceres es una lesión importante, dos centímetros en el musculo posterior de la pierna. Cuatro semanas para recuperarse”, explicó.

Con respecto a los casos de Diego Valdés y Alejandro Zendejas, expresó: “Diego está fuera, no consigue quitar el dolor, imagino que no tardará tanto su recuperación, hace cosas para mantenerse con ritmo. Zende ya entrena parejo con el grupo, ver como se siente y si ya está para un partido o si aguardamos”.

América buscará saldar la deuda con su afición

Al tiempo que admitió que ve en el Clásico una buena ventana para redimirse por los resultados del semestre en curso, envió un mensaje a la afición.

“Es muy fácil estar en las buenas, pero, en las malas, permaneces junto porque así es el futbol. Para mi gusto, cuando te mantienes junto al equipo apoyando y este equipo da la vuelta, el sentimiento es más gratificante que cuando dejas de apoyar y luego ves al equipo dar la vuelta. Yo ya fui aficionado, no me bajaba del barco, pase lo que pase, sobre todo, en los malos momentos, sentía que era más importante apoyar en el estadio, cantaba como loco, así me comportaba como aficionado”, reflexionó.

Y sobre el rival, concluyó: “De nuestra parte, respeto máximo por la situación de Chivas, su entrenador. Son siempre juegos muy duros, siempre un partido nuevo es una nueva oportunidad de reescribir la historia, contar una nueva versión. Para ellos, es una motivación escribir una historia distinta y nosotros revertir este momento”.

