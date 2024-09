Demichelis habla sobre la llegada de Sergio Ramos a Rayados

Luego de que el director deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, confirmara el interés de Monterrey por fichar a Sergio Ramos, el entrenador del conjunto de ‘La Pandilla’, Martín Demichelis, rompió el silencio sobre la posible llegada del exjugador de Real Madrid a la Liga BBVA MX.

“Si Sergio Ramos quiere venir, que venga. Para mí sería un honor dirigirlo. ¿Qué vamos a decir de Sergio Ramos? Me ha tocado enfrentarlo, le tengo mucho respeto, mucha admiración y para mí sería un tremendo honor poder dirigirlo y si existe esa posibilidad, ojalá algún día se concrete”, dijo el entrenador de Monterrey, Martín Demichelis, en conferencia de prensa.

Resumen México 3-0 Nueva Zelanda: Goles y Mejores jugadas | Amistoso Internacional Fecha FIFA

El acercamiento de Rayados con Sergio Ramos

Y es que el director deportivo del conjunto albiazul, dijo que en su momento tuvieron acercamientos con el zaguero que militaba en el Sevilla de LaLiga de España y que actualmente se encuentra sin equipo.

“No tenemos cupo de extranjero, uno tiene que seguir las reglas. Sería un privilegio contar con él en miras a un torneo como lo es el Mundial de Clubes. Imagínate con ese armado de equipo que te vengo mencionando pretendemos tener.

“Sergio Ramos te da un plus a todos niveles, a nivel futbolístico, a nivel personalidad, a nivel marketing. Las reglas son las reglas. En algún momento hubo acercamientos pláticas, las reglas del limite de extranjero nos lo ha impedido. No es nada fácil, valoramos mucho a los otros chicos del plantel. No es sencillo, los tiempos no son los ideales. Lo veo muy complicado”, dijo el ‘Tato’ Noriega para un medio de España.

Con 38 años de edad, Sergio Ramos tiene un registro de 816 partidos jugados a nivel de clubes pasando por el Real Madrid, Paris Saint-Germain y Sevilla. Teniendo una marca de más de cien goles, el zaguero central ha ganado múltiples campeonatos siendo considerado uno de los mejores defensores de la historia.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! América anuncia refuerzo previo al Clásico Nacional