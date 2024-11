André Jardine revela qué jugador recuperaría América vs Toluca

El timonel brasileño del América, André Jardine, explicó los planes que tiene para el chileno Víctor Dávila, quien no tiene actividad desde hace varias semanas y cuyo regreso —se dijo en un inicio— tendría lugar hasta una potencial final. El mediocampista podría reaparecer en la serie de Cuartos de Final del Apertura 2024 , vs Toluca.

“Lo de Víctor fue una fractura, ya está resuelto, está en un avance físico de soportar una parte del partido, vamos a ver cómo entrena hoy, en nuestra mente no está este partido, pero para el segundo, sí, está apto para jugar 20 o 30 minutos”, señaló.

Los jugadores lesionados del América en el Apertura 2024

A la llave contra el Toluca, por los Cuartos de Final del Apertura 2024, el América llegó con dudas en torno al estado físico de tres de sus futbolistas: Henry Martín, Diego Valdés y Víctor Dávila. Previo al juego de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el entrenador de las Águilas, André Jardine, reveló las posibilidades de cada uno.

“Van avanzando muy bien, deben de entrenar, a partir de las sensaciones, decidiremos quién está o por lo menos en la banca, la buena noticia es que los tres ya están aptos para entrenar y se han sentido bien”, dijo.

En un inicio, el estratega fue genérico en torno a las sensaciones que tiene de la tercia en cuestión; sin embargo, a la postre, profundizó en cada caso por separado.

“Henry es un delantero importante, diferente, se ajusta con (Rodrigo) Aguirre, sabemos cómo es, un 9 que valora el pase, ve la importancia de la asistencia como si fuera un gol, suma mucho y, si estuviera, excelente, si no, América debe estar preparado para momentos como éste, con un elenco que esté listo, cuando un jugador no esté, valoramos a los que sí están”, expuso.

¿Quién ocupará el lugar de Henry Martín en el América vs Toluca?

El lugar de Henry podría ser ocupado por el uruguayo Rodrigo Aguirre y, cuestionado sobre la adaptación de éste último, Jardine contó cómo lo ve de cara al enfrentamiento entre azulcremas y escarlatas.

“Cuando llego a México, con San Luis, nos enfrentamos y Aguirre siempre hizo buenos partidos, fue un jugador que me llamó siempre la atención. San Luis vende a Berterame a Monterrey y yo coloqué a Aguirre como su sustituto, pero Aguirre se fue a Monterrey, era imposible por el valor que tenía, la vida te da estas cosas, no explicas, pasado un año y poco, tuvimos la oportunidad de traerlo, no lo pensé dos veces, fue una contratación cara y grande, América tuvo la opción y Aguirre estaba disponible, me pareció una gran oportunidad, fueron dos torneos en los que lo quise, es un poco una suerte para ambos, porque Aguirre ha encontrado la felicidad, nosotros tenemos un delantero de selección uruguaya y nos aproxima a nuestros objetivos”, sentenció.

