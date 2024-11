Este miércoles 27 de noviembre arranca la liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX: los partidos Xolos vs Cruz Azul y América vs Toluca serán los que den inicio a los cuartos de final del certamen; posteriormente, el jueves 28 de noviembre seguirá la actividad con Atlético San Luis vs Tigres y Rayados vs Pumas.

En caso de empate en el marcador global, las series de la liguilla, salvo la gran final, no se definen en tiempo extra o penales: hay factores de desempate que determinan quien clasifica a la siguiente ronda y el gol de visitante ha sido uno de los polémicos.

¿Por qué América dejó de jugar bien? | La Mesa Protagonistas

Te puede interesar: Revelan que Brian Rodríguez saldría del Club América para el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Cuenta el gol de visitante en la liguilla del Apertura 2024?

Para el torneo Apertura 2021, la Liga BBVA MX decidió quitar el gol de visitante como primer criterio de desempate para darle prioridad a la posición en la tabla. Para el Apertura 2024 se mantiene viva la regla; por lo tanto, no aplica el gol de visitante dentro de la liguilla y, en caso de empate global, los mejores clasificados avanzan a la siguiente ronda.

En este caso, los cuartos de final del Apertura 2024, los peores clasificados tendrán que vencer en el marcador global a su rival; por su parte, a los mejores posicionados les basta el empate para avanzar a la siguiente ronda.

Los primeros partidos en la liguilla del torneo Apertura 2024

América vs Toluca | miércoles 27 de noviembre | 19:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

Xolos vs Cruz Azul | miércoles 27 de noviembre | 21:10 horas | Estadio Caliente

Atlético de San Luis vs Tigres | jueves 28 de noviembre | 19:00 horas | Estadio Alfonso Lastras

Rayados vs Pumas | jueves 28 de noviembre | 21:10 horas | Estadio BBVA

Te puede interesar: Estos podrían ser los rivales del Club América en las semifinales del Apertura 2024