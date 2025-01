La competencia interna hará al América más fuerte: André Jardine

El técnico brasileño André Jardine, al mando del conjunto del América , ha resaltado la importancia de las rotaciones en su equipo para fortalecer la competencia interna y mantener al conjunto al máximo nivel competitivo. Tras una contundente victoria de 1-4 ante Santos Laguna en la tercera jornada del Clausura 2025, Jardine se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y la estrategia implementada.

“Dar actividad a aquellos que no tuvieron muchos minutos en la Liguilla pasada nos deja buen sabor, esa competencia interna nos da respeto de nosotros mismos, hace que todo sea más sano y hará que el América sea más fuerte,” afirmó Jardine al término del partido. Las Águilas dominaron el encuentro con goles del chileno Víctor Dávila, Erick Sánchez y un doblete del estadounidense Alejandro Zendejas. Santos descontó en el marcador con un penalti convertido por el hondureño Antony Lozano, pero no fue suficiente para remontar.

André Jardine no se siente favorito para ganar el título

Jardine, quien ha conseguido tres títulos de liga consecutivos con el América, insistió en que su equipo no se siente favorito para un cuarto campeonato, a pesar de sus logros recientes. “Nunca me meto en esos temas, la verdad es que no nos importa, menos en este momento del torneo que apenas va iniciando. Nosotros dejamos el tema de elegir a los favoritos para los medios y no por eso vamos a perder la humildad, el torneo es muy complicado, hay muchos equipos que pelearán por el título,” puntualizó el entrenador brasileño.



El estratega también aplaudió el desempeño de sus jugadores a pesar de las ausencias de figuras clave como el uruguayo Rodrigo Aguirre y el capitán Henry Martín. Jardine destacó la labor de los juveniles que participaron en las dos primeras jornadas mientras el primer equipo estaba en pretemporada. “Cambiamos la forma de comenzar el torneo, lo hicimos con la Sub-23 que dieron una buena demostración en las dos primeras fechas, porque de otra forma tener una buena pretemporada parecía imposible, eso es lo que importa. Hoy estamos felices de ver al equipo jugando con dinamismo, disfrutando de cómo iniciamos,” concluyó.

Próximo rival del América en la Jornada 4 Clausura 2025

Con esta victoria, el América sumó siete puntos y ascendió a la cima del certamen. En la cuarta jornada del Clausura 2025, las Águilas recibirán a San Luis el próximo martes, buscando mantener su racha de invictos y consolidarse como uno de los contendientes más sólidos del torneo.