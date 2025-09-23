La primera impresión de Jardine sobre la lesión de Dagoberto

El América rescató muchas cosas positivas de su visita a Monterrey y del empate a dos goles frente a uno de los mejores equipos del torneo, pero también recibió una pésima noticia, la lesión de su lateral derecho, Dagoberto Espinoza.

Cuando corría el minuto 20 del encuentro celebrado en el ‘Gigante de Acero’, el futbolista de 21 años de edad, quien marcaba a Gerardo Arteaga, hizo una palanca sin contacto con el rival y, de inmediato, cayó al césped con gestos de evidente dolor en la rodilla izquierda, lo que provocó que varios de sus compañeros se acercaran, también con rostros que denotaban preocupación.

Momento tenso para los jugadores del América

Luego de intercambiar algunas palabras con su compañero, tanto el guardameta Luis Ángel Malagón, como el volante Alejandro Zendejas no dudaron en voltear a la banca para pedir el cambio y Kevin Álvarez ingresó a la cancha; Dagoberto abandonó en camilla, entre lágrimas.

Aunque inmediatamente se especuló que se trataba de una lesión en los ligamentos, todavía no se ha dado a conocer el parte médico; sin embargo, el director técnico de las águilas, André Jardine, hizo un breve comentario al respecto cuando salió a la conferencia de prensa posterior al silbatazo final.

“Dago es una lesión de rodilla, no sabemos aún la gravedad, esperamos no sea tan grave. Aguardaremos para hacerle el examen”, dijo en conferencia.

Será en las próximas horas cuando el jugador se someta a los estudios pertinentes para conocer el alcance de la lesión y comenzar a trazar una ruta de recuperación que le permita reintegrarse a un plantel americanista que se ha visto mermado por constantes lesiones en los meses más recientes.

Jardine sabe que en América la competencia es constante

El estratega brasileño abordó también la situación de Álvaro Fidalgo, quien llegó al compromiso en la Sultana del Norte con dudas sobre si posible participación —y se vio obligado a iniciar como suplente, para luego entrar a revolucionar el medio campo—, debido a un golpe que recibió en la rodilla derecha durante el Clásico Nacional de la octava fecha, contra las Chivas.

“Hablar de Fidalgo… ya lo conocemos mucho, es un jugador que fuera del liderazgo que tiene y la identificación con el club, es un referente y te da control, es un organizador del equipo, la pelota no le quema, muy claro, muy lucido y cuando está al 100 marca diferencia. Ojalá consiga recuperarse bien, porque tuvo una semana complicada con el dolor en la rodilla”, señaló.

Jardine finalizó con una declaración que hace alusión a la profundidad del grupo que comanda y la alternativas ante los constantes inconvenientes físicos.

“Reforzamos el plantel porque nos quedamos cortos en la Liguilla pasada, con las lesiones nos faltaron cambios, hoy el plantel está más robusto. Hoy con la lesión de Henry (Martín), me siento bien servido con (Raúl) Zúñiga y (Rodrigo) Aguirre; si pasa algo con Brian (Rodríguez) tenemos a Maxi. Me siento mucho más cubierto y es un tema fundamental para querer presionar en campo rival. Si no tienes plantel, es imposible. Veremos a un América cerca de su mejor versión, agresivo y dominante, en algunos momentos estratégicamente siendo reactivo porque es parte de la estrategia sorprender al rival”, sentenció.

