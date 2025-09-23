André Jardine pone a Ramón Juárez en la Selección Mexicana

Después de no alinearlo durante varios partidos, André Jardine, director técnico del América, colocó en primer plano a Ramón Juárez, titular en el BBVA por la Jornada 9 y autor del gol que selló el 2-2 frente al Monterrey. El entrenador azulcrema felicitó al defensa central y subrayó la calidad de quienes también ocupan esa posición.

“Felicitar a Ramón. Tengo una consideración grande por Igor (Lichnovsky), porque es de jerarquía, recordar su importancia en los dos primeros títulos, incluso jugando con Ramón. Sus características me dicen que no pueden estar mucho tiempo, porque pierden ritmo y deben estar en buena forma siempre para jugar e el nivel que juegan. Con (Sebastián) Cáceres e Isra (Reyes), que son centrales más rápidos, siempre hacen muy buena pareja”, comentó, en conferencia de prensa.

Jardine ve con buenos ojos el futuro del América

El brasileño profundizó y, cuestionado por la aparente decantación que ha mostrado por Lichnovsky, emitió un augurio positivo para ambos elementos.

"(Rotar) es la forma que encuentro de mantener a los dos en su mejor nivel posible. Para algunos, hay su preferencia, a mí me gustan los dos, es difícil hablar de quién los dos es mejor. Ramón tendrá futuro en selección mexicano e Igor es referente de la selección chilena. La afición debe ser feliz de tener a dos centrales de este nivel, porque estamos muy bien cubiertos”, expresó.

El estratega compartió su primer análisis del duelo ante los Rayados, con especial énfasis en que los errores propios le dieron ventaja a los locales y ello los obligó a remar contra corriente.

"(Fue) un gran partido de dos equipos que han hecho muy buen torneo, estarán en instancias finales; Monterrey, cerca de su mejor versión desde que estoy en México, hay que felicitar el trabajo de Domenec. Cometimos errores en el primer tiempo y, cuando cometes, errores puntuales contra un equipo de este calibre, es fatal. Me gustó la fortaleza mental del equipo, entraron al vestidor tensos y volvimos más equilibrados, con la certeza de que tenemos nivel para encontrar goles y buscar el empate”, apuntó.

Jardine dio las claves del América

Finalmente, Jardine reflexionó acerca de los motivos que han llevado a su escuadra a disputar cuatro finales seguidas y hasta se aventuró a elegir cuál —considera— ha sido a la que llegó el América con mejor desempeño grupal.

“Para ser dominante en esta liga, no basta tener buenos jugadores, debes tener capacidad de presionar rivales grandes como Monterrey y Toluca, que cuidan bien el balón. Es una mezcla de rigor físico, ser intensos, saber que hacer con el balón. Este conjunto de virtudes lo tenemos, venimos demostrando desde el torneo pasado, fuimos más dominantes que en torneos anteriores y fuimos subcampeones justo en el torneo donde desplegamos mejor futbol”, concluyó.

