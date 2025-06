¿El entrenador fue el culpable de la derrota del América? Jardine respondió

Después de perder un segundo partido decisivo de manera consecutiva —en esta ocasión, en aras de asistir al Mundial de Clubes de la FIFA—, el director técnico del América, André Jardine, compartió la sensaciones que dejó la derrota contra Los Ángeles FC.

“Un abrazo a todos, (estamos) aún muy dolidos y muy sentidos. Duele este registro también en nuestra afición. Imagino, también, el sentimiento de frustración de todos. El grupo tiene el mismo sentimiento. Es temprano aún para analizar las razones. Imagino que vamos a encontrar varios problemas que tuvimos, pero también de nada sirve estar hablando mucho en este momento”, dijo, al término del duelo en el BMO.

Jardine, ¿se excusó con el cansancio?

El entrenador brasileño no negó que estudiarán a fondo lo que sucedió, para tomar decisiones que los beneficien de cara al futuro; sin embargo, aprovechó su discurso para recalcar el cansancio que hay en el grupo que comanda.

“Estas evaluaciones son hechas constantemente. Obviamente, ahora van a ser más profundas. Va a ser en todos los aspectos, análisis en todos los sectores. Y bien, estamos con la meta de descansar en este momento. Sin duda, el grupo está bastante cansado por la secuencia, pero (hay que) encontrar una forma de volvernos más fuertes para la próxima temporada. Puede ser frustrante, casi tienes la victoria en tus manos”, explicó.

Al entrenador de las águilas, se le preguntó sobre su responsabilidad en el gol con el que el cuadro californiano empató el marcador, en un tiro de esquina, cuando se aproximaba el minuto 90 del compromiso. Su respuesta, lejos de evadir la culpa, dejó las puertas abiertas a que sea señalado como el pilar de la derrota americanista.

“Pones la certeza de que soy el más autocrítico. Cuando siento que me equivoqué, no tengo ningún problema de asumir los errores, pero no puedo decirlo ahora, porque hay que analizar el lanzamiento con más calma, para ver si tiene que ver con los cambios o no, pero en este aspecto, no tengo ningún problema de asumir los errores, pero es muy difícil impedirme de hacer esto ahora, porque estamos calientes y aún no se ha visto el partido con un poco más de frialdad. Es siempre más fácil hablar después del encuentro”, señaló.

El estratega brasileño no se olvidó de la gente de las Águilas

¿El mensaje para la afición? Fue el siguiente: “Que sigan creyendo, que nosotros queremos mucho dar este paso al frente. Si aún no sucedió, es porque aún nos falta algo y vamos a buscar entender lo que nos falta. Y que sigan creyendo. Su dolor es el nuestro. Estamos bastante dolidos. Va a ser un periodo duro que vamos a atravesar, hay que atravesarlo juntos. Y bien, con la absoluta certeza de que vamos a movernos en dirección a estar más fuertes para el próximo torneo y el próximo año”.

