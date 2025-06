Jonathan Dos Santos revela su futuro con el América

La derrota del América frente al LAFC generó un marcado descontento en el entorno del equipo mexicano y su mediocampista, Jonathan Dos Santos, fue directo a la palabra que más se ha utilizado para describir el tropiezo que significó no clasificar al primer Mundial de Clubes de la FIFA con 32 participantes.

“Fracaso no sé, al final el equipo intentó hasta el último minuto. Se podría decir fracaso por el hecho de que es el América, de ser un equipo grande y siempre querer estar en todos los torneos importantes. Así es el futbol, así es la vida”, admitió.

Dos Santos analizó el presente de las Águilas

Cuestionado en torno a los distintos factores que pudieron orillar al descalabro, el volante de las águilas hizo una reflexión del momento que atraviesan y los impedimentos físicos que los han aquejado por las constantes cargas de trabajo resultantes de su calendario.

“Es complicado (el desgaste), pero no es excusa, hasta los mejores equipos de Europa pasan por estas pequeñas crisis, es normal. No somos máquinas, somos seres humanos, tenemos sentimientos, corazón, piernas que se cansan, mente que se agota, más en un equipo como el América donde la presión es máxima”, inició.

Y complementó: “En los entrenamientos, no te puedes relajar. Cada partido es una historia, pero bueno, hay que ser fuertes, es un golpe muy muy duro. Jamás pensamos pasar por una racha así. No estábamos acostumbrados a perder y duele un poquito más, pero a veces tienen que pasar estar cosas para darse cuenta que no somos invencibles”.

‘Jona’ se mostró consciente de la felicidad que la caída del conjunto de Coapa ha significado en otros clubes: “Gran parte de México estaba esperando esto. Muchos equipos, mucha gente están felices de que esto le haya pasado al América, sabemos y eso es parte de nuestra vida. No pasa nada”.

Futuro incierto para Dos Santos

Por último, el hermano menor de Giovani, ahora con 35 años de edad, reconoció que su vínculo laboral con el América concluye este verano y optó por mantener el suspenso sobre su continuidad; lo que adelantó es que buscará aprovechar sus días de descanso tras un arduo semestre.

“Es cierto que se acaba mi contrato. No sé lo que vaya a pasar, no lo puedo decir ahorita mismo, pero lo que necesito es irme de vacaciones, despejarme. Han sido meses duros para mí por el tema de lesiones, casi no he jugado, ha sido muy complicado por el tema de la rodilla. Tengo que hablar con el club, ya hablaremos en unos días”, sentenció.

