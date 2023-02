André Pierre Gignac renueva con tigres y manda mensaje a su afición

André Pierre Gignac ha sido uno de los grandes aciertos de la historia de Tigres, el delantero galo rápidamente se identificó con los colores y con los valores del club, su adaptación a la ciudad fue íntegra, convirtiéndose en goleador y líder de la plantilla felina en corto tiempo.

4 títulos en la Liga BBVA MX (en el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019); 4 campeonatos de goleo con Tigres, dos en el campeonato mexicano y uno en la Liga de Campeones de la CONCACAF y el Mundial de Clubes de 2020. Distinciones como la del Balón de Oro en hacen a Gignac uno de los mejores futbolistas que han pasado por México.

Selección Mexicana jugaría contra Alemania en el mes de octubre

Te puede interesar: ¿Chicharito Hernández le cierra la puerta a Chivas?

El mensaje de André Pierre Gignac tras renovación con Tigres

André Pierre Gignac expresó su felicidad por su renovación en sus redes sociales, donde se mostró entusiasmado por continuar dentro del proyecto en Tigres.

“Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución @TigresOficial”, publicó Pierre Gignac en sus redes.

Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución @TigresOficial pic.twitter.com/FSew82Qyyd — Gignac Andre-pierre (@10APG) February 3, 2023

El ex delantero de los Tigres Rafael Sobis tuvo un comentario para el fracés tras su publicación en instagram... “Leyenda de Tigres”, le comentó el brasileño.

Te puede interesar: Las ‘peculiares’ compras que realizó Dani Alves desde prisión

Pierre Gignac es el máximo goleador de los Tigres a la caza de los 200 tantos con la camiseta felina, y es el mejor jugador de la historia de la institución. Buscará ayudar al equipo para seguir cosechando éxitos deportivos y seguir construyendo el prestigio ganado en los últimos años.

Tigres visitará este sábado 4 de febrero a Cruz Azul en el Estadio Azteca. El equipo de Gignac se ubica en la tercera posición con 8 unidades.